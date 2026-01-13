Slušaj vest

Fudbaleri Borusije Dortmund su savladali Verder Bremen sa 3:0 na domaćem terenu, u okviru 17. kola Bundeslige.

Doskorašnji fudbaler Partizana Jovan Milošević debitovao je u dresu Verdera. On je na terenu proveo nešto više od 20 minuta, pošto je u 69. zamenio Marka Grula.

Dortmund u nastavku takmičenja dočekuje Sent Pauli, dok Verder na svom terenu igra protiv Ajntrahta.

U istom terminu Majnc je pobedio Hajdenhajm sa 2:1.

