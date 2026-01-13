Slušaj vest

Filip Stevanović je jedna od opcija za Novi Pazar, gde bi u narednom periodu trebalo da dobije priliku za novi početak i povratak u takmičarski ritam.

Bivši fudbaler Partizana bi se tako vratio u domaći fiubdla nakon 2021. godine kada je napustio Humsku, prenosi "Sport klub".

1/5 Vidi galeriju Filip Stevanović Foto: Printskrin/Instagram, Belga / ddp USA / Profimedia, Twitter/Heerenveen

Nekada jedan od najtalentovanijih mladih igrača u Srbiji, Stevanović je afirmaciju stekao u Partizanu, što mu je 2021. godine donelo veliki transfer u Mančester siti vredan 8,5 miliona evra.

Međutim, leto iste godine donelo je i buran rastanak sa crno-belima, uz nesuglasice sa tadašnjim trenerom Aleksandrom Stanojevićem i epizodu koja je nagovestila početak silazne putanje u njegovoj karijeri.

U nastavku su usledile pozajmice koje nisu dale očekivane rezultate – od Holandije i Portugala, preko Engleske, do Belgije – bez pravog kontinuiteta i stabilnosti. Dodatni udarac usledio je početkom marta prošle godine, kada je Stevanović doživeo tešku povredu kolena, posle koje se nije vraćao na teren.

Novi Pazar bi sada mogao da bude sredina u kojoj će krilni fudbaler pokušati da ponovo pokrene karijeru koja je nekada obećavala mnogo.

BONUS VIDEO: