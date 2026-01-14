Prvi čovek crno-belih rešava danas zdravstveni problem sa kojim se suočava.
RASIM LJAJIĆ NA OPERACIJI! Predsednik Partizana u bolnici
Problemi se nižu čelnicima Partizana, kako oni na poslu, tako i privatni.
Rasim Ljajić će danas u Beogradu operisaće žučnu kesu zbog kamena, otkrio je Sportski žurnal.
- U bolnici sam, pravo da vam kažem, o operaciji žuči najmanje razmišljam jer u Partizanu imamo toliko problema zbog UEFA monitoringa da je sve ostalo drugom planu... I iskreno: ne znam kako ćemo u ovom trenutku to da rešimo - rekao je Ljajić pred operaciju za Sportski žurnal.
Rasim Ljajić će danas laparaskopskim zahvatom u punoj anesteziji biti operisan, a sutra ili u petak biće pušten na kućno lečenje.
