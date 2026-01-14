Slušaj vest

Kuriru je iz uprave kluba potvrđeno da Milson ostaje u Crvenoj zvezdi, jer je prva opcija u timu za sve ono što crveno-bele čeka na proleće.

Partije daleko ispod očekivanja

Nije tajna da čelnici Crvene zvezde nisu zadovoljni sa Milsonovim partijama. Stigao je reprezentativac Angole na Marakanu sa zavidnom reputacijom, plaćen je 5.000.000 evra Makabiju iz Tel Aviva tokom leta 2024. Očekivalo se da bude zamena za Osmana Bukarija, međutim nije prikazao ni delić onoga, što može i što se očekivalo.

Bivši trener Vladan Milojević probao ga je i na primarnoj poziciji levog krila, kao i na desnom boku, međutim učinak Milsona blago rečeno bio je skroman. Novi šef struke Dejan Stanković tražio je od uprave kluba da svakog igrača vidi na delu, te da posle priprema zajedno u dogovoru odluče o tome, šta dalje. Tako je i sa Milsonom.

Visok nivo radne etike i profesionalizma

Ono što je dobro, jeste da je Milson odmah po završetku Afričkog kupa nacija došao u Crvenu zvezdu, te sa ekipom otišao na pripreme u Tursku. To pokazuje visok stepen njegovog profesionalizma i radne etike, koji nikada nisu bili sporni. Isto tako, momak iz Angole odlično radi u Beleku, ispunjava sve zamisli trenera Stankovića, ali na utakmicama nije pokazao zavidan pomak.

Status Felisija Milsona u Crvenoj zvezdi ne bi trebalo dovoditi u pitanje... Makar tako kažu u klubu iz Ljutice Bogdana 1A. Izvesno je da će Milson biti tu do završetka prve faze Lige Evrope i utakmica protiv Malmea (22. januar) u Švedskoj i Selte (29. januar) u Beogradu. Naime, crveno-beli za te dve utakmice ne mogu da registruju pojačanja i Milson je potreban klubu. Ono što ne bi trebalo dovoditi u pitanje - ni posle toga neće biti prodaje Milsona (naravno, ako ne dođe neka ponuda koja ne može da se odbije).

Veliko interesovanje postoji, ali...

Nije tajna da su Milsona gledali timovi iz Amerike, iz MLS lige, a bilo je i određenih interesovanja od strane njegovog bivšeg kluba Makabija iz Tel Aviva, kao i turskog Samsuna, te slovenačkog Celja. Međutim, nijedan klub nije bio spreman da plati cenu koja bi zadovoljila Crvenu zvezdu, a to je minimum 5.000.000 evra.

Srpski prvak nigde ne žuri, mogu da prodaju igrača i u februaru, mada je gotovo izvesno da će Milson ostati na Marakani do leta, baš onako kako je potvrđeno Kuriru.

Felisio Milson ima ugovor sa Crvenom zvezdom do juna 2028. godine. Tokom jeseni odigrao je 25 utakmica za crveno-bele u svim takmičenjima, što pokazuje da je bio konstantan i da tim veruje u njega. Dao je samo dva gola, po jedan u Superligi i kvalifikacijama za Ligu šampiona i upisao pet asistencija. Ukupno, na terenu Milson je proveo 1.224 minuta.