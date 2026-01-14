Slušaj vest

Fudbaleri Čukaričkog odigrali su prvi pripremni meč u Antaliji, a protivnik je bila ekipa Krakovije.

Viđeno je puno borbe, uzbuđenja i šansi je bilo daleko više u prvom poluvremenu, a konačan rezultat bio je 1:1.

Početak meča nije obećavao, te je prvih desetak minuta proteklo u ispitivanju snaga. U 11. minutu zapretio je Sise posle odlične akcije igrača Čukaričkog, ali je golman Krakovije Madejski bio siguran. Dva minuta kasnije Docić i Matijašević su imali zapaženu rolu, ali gola nije bilo, da bi u 14. minutu Đoković dobio žuti karton posle malo grubljeg starta.

Čukarički je nastavio dominaciju i u 18. minutu je Mijović pokušao sa distance, ali je šut završio pored gola. Već u narednom napadu isti igrač je na fenomenalan način otvorio kontru, ali je Sise izblokiran u poslednjem trenutku.

U 21. minutu videli smo i pokušaj Krakovije, ali Klič nije uspeo da savlada debitanta na golu Čukaričkog, Vladimira Stojkovića. Ipak, u 32. minutu, isti akteri i crni scenario za Čukarički - Klič je posle kornera pogodio mrežu Stojkovića za 0:1.

Tri minuta kasnije došlo je do većeg broja izmena u Čukaričkom i trener tima sa Banovog brda, Milan Lešnjak, rešio je da osveži ekipu. Krakovija je pokazala da je opasna posle prekida, te je i u 38. minutu imala šansu, a u 41. igrači ove ekipe tražili su i penal, ali je sudija samo odmahnuo rukom.

To je bilo sve što smo videli u prvom poluvremenu ove utakmice, a drugi deo bio je za zaborav.

Da li su problem bile teške noge, umor ili nešto treće, ali u drugom poluvremenu viđeno je svega par šansi i to retko koja iz kategorije kolosalnih. Srećom, viđen je i jedan pogodak i to u mreži Krakovije, pa je Čukarički uspeo da izbegne poraz. Krenimo redom...

Mladi Nemanja Mirković pokušao je u 48. minutu, ali je njegov udarac izblokiran. Na narednu priliku čekalo se deset minuta, Jovančić je odlično uposlio Tufegdžića, ali je njegov udarac završio u rukama golmana Krakovije.

U 70. minutu došlo je do novih izmena u Čukaričkom da bi Krakovija u 73. odnosno 74. minutu imala dve šanse, ali je mreža Čarapića koji je zamenio Stojkovića ostala netaknuta.

Fenomenalnu priliku za izjednačenje Čukarički je imao u 76. minutu kada se Pol Mbong našao sam ispred golmana Krakovije, ali je čuvar mreže ove ekipe sjajno reagovao i poslao loptu u korner.

Čukarički je konačno uspeo da poravna rezultat u 82. minutu, Uroš Miladinović je glavom uspeo da savlada golmana Krakovije posle centaršuta Bojice Nikčevića sa desne strane i donese radost saigračima.

Mogao je Čukarički i do preokreta, ali je šut mladog Matea Maravića u 87. minutu završio preko gola.

Kada se sve sabere i oduzme, Čukarički je odigrao daleko bolji meč od Krakovije i da je bilo malo više koncentracije prilikom kornera protivnika u 32. minutu, ali i u završnici, tim sa Banovog brda bi sasvim sigurno stigao i do trijumfa. Ipak, ako se po jutru dan poznaje, četa Milana Lešnjaka pokazala je da će u drugom delu sezone igrati zapaženu ulogu u Super ligi Srbije.

Strelci: Miladinović 82. minut - Klič 32. minut

Sastavi:

Čukarički

Stojković - Miletić, Tomović, Đoković, Džiba - Sisoko, Docić - Matijašević, Mijović, Sise - Đorđević

Igrali su još: Kaličanin, Čarapić, Miladinović, Abramušić, Mbong, Stojanović, Nikčević, Marsenić, Cvetković, Maiga, Stojanović, Žurić, Vojnović, Mirković, Jovančić, Bogdanović, Tufegdžić, Pavkov, Kembridž, Maravić, Vadze

Krakovija

Madejski - Pila, Henrikson, Vojcik, Perković - Al-Amari, Knap, Klič - Hasić, Zahiroleslam, Bidrzicki

Igrali su još: Pavas, Traore, Praselik, Mustafajev, Aleksić, Minčev, Tabiš

