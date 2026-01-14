Slušaj vest

Partizanu je preko potreban napadač! Naslednik Jovana Miloševića koji je tokom jeseni u protivničke mreže isporučio 16 golova.

Potpredsednik Partizana Predrag Mijatović poručio je navijačima da mu veruju kada je izbor igrača u pitanju. Ima nimalo lak zadatak i ne bi smeo da pogreši.

Pronaći najbolje rešenje za napadača i da ne bude skupo - Predrag Mijatović Foto: Www.partizan.rs

Rad sa mladim napadačima u Turskoj

Trener Partizana Nenad Stojaković odveo je ekipu na pripreme u Tursku, a u Beleku radi sa mladim igračima. Na poziciji napadača crno-beli trenutno imaju Andreja Kostića (19), dvojicu omladinaca rođenih 2008. godine Dušana Radovića i Pavla Cvijovića, te centarfora iz Teleoptika Marka Lekića (22).

Uprava Partizana gleda i ka inostranstvu, ka rešenjima koja bi mogla da donesu benefit crno-belima. Klub iz Humske je i dalje pod suspenzijom od strane FIFA, samim tim i bez mogućnosti dovođenja novih igrača. Tako će biti sve dok Partizan ne isplati 1.300.000 evra na račun Patrika Andradea i još 300.000 njegovom menadžeru.

Artjom Šumanski u dresu moskovskog CSKA Foto: Mikhail Sinitsyn / Zuma Press / Profimedia

Predložen Belorus iz CSKA

Međutim, rukovodstvo Partizana radi i pomno razmatra igrače. Predloženo je nekoliko fudbalera, a jedan od onih koji bi mogao da dođe u Humsku jeste i napadač moskovskog CSKA Artjom Šumanski. Priča sa njim i Partizanom bila je aktuelna krajem decembra, a sada je ponovo aktuelizovana. Reprezentativac Belorusije nije otputovao sa ruskim klubom na pripreme u Tursku. Pred njim je opcija da ode negde na šest meseci, sa opcijom otkupa. U Rusiji za njega kažu da je napadač koji igra dublje i može doprineti i kombinacionoj igri, ne samo golovima. Tačnije, pravi je radnik za ekipu, kao i Jovan Milošević, isti tip igrača.

Ruski mediji pišu da je za Artjom Šumanskog veliki interes pokazao Partizan koji je u bratskim odnosima sa CSKA koji su pojačani prethodnih godina, pošto su dva tima u Moskvi i Beogradu igrali nekoliko prijateljskih utakmica. U igri za potpis snažnog centarfora su još i ruski klubovi Krila Sovjetov, Akron, Pari Nižnji i Baltika.

1/7 Vidi galeriju Artjom Šumanski Foto: www.pfc-cska.com

Velika konkurencija u Moskvi

Artjom Šumanski ima 21 godinu, visok je 186 centimetara i prilično snažan napadač. U protekloj polusezoni za CSKA je odigrao 14 utakmica u svim takmičenjima i dao jedan gol u Kupu Rusije, uz svega 719 minuta na terenu. U CSKA je velika konkurencija na mestu napadača. Ove zime iz Zenita stigao je Argentinac Lusijano Gondu, a ostali su Brazilac Alerandro, te domaći igrači Tamerlan Musajev i talentovani Maksim Voronov.

- Za Toljati Šumanski nije prioritet. Za Nižnji je jedan od četiri kandidata. Za Kalinjingrad je rezervna opcija. Situacija sa Beogradom je drugačija, Srbi ga žele, ali trenutno nisu baš u mogućnosti. Za njih je ovo verovatniji posao na leto. Međutim, zimski transfer ne treba isključiti. Jedno je jasno, 21-godišnji beloruski napadač će najverovatnije napustiti CSKA tokom ovog prelaznog roka - analizirao je situaciju ruski novinar Ivan Karpov.

Artjom Šumanski u dresu CSKA iz Moskve Foto: www.pfc-cska.com

Pozajmica ili transfer

Artjom Šumanski ima ugovor sa CSKA do juna 2029. godine, a klub ga je doveo sa Kipra, gde je januara 2024. platio Arisu iz Limasola 1.500.000 evra. Prema pisanju ruskih medija, čelnici Moskovljana žele Šumanskog da pošalju na pozajmicu, mada ne bi imali protiv ni da realizuju transfer, mada je otvoreno pitanje koliko bi tražili novca, s obzirom na ulaganja kada su Šumanskog dovodili sa Kipra.

Artjom Šumanski rođen je 25. novembra 2004. u Vitebsku i reprezentativac je Belorusije. Za nacionalni tim te zemlje odigrao je tri utakmice, a prošao je sve reprezentativne selekcije. Fudbalsku karijeru počeo je u ekipi Bate Borisov.