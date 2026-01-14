"SAMO VUČIĆ MOŽE I HOĆE DA POMOGNE PARTIZANU" Drama u Humskoj, ističe vreme! Oglasio se Mijatović: Nemamo drugo rešenje, osim da molim predsednika
Potpredsednik Partizana Predrag Mijatović izjavio je da je crno-belima jedina nada da prođu UEFA monitoring pomoć države i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
- Juče je bio moj nateži dan otkad sam u Partizanu! Nema drugog rešenja, postoji samo jedan izlaz iz ovoga - da opet molim predsednika države! Još dva, pa još dva i još dva i stigosmo do 22 miliona evra! Ali, to je to! Ovom Partizanu samo Vučić može i hoće da pomogne. Ne znam da li će moći sada da pomogne, ali, ja opet moram da ga zovem - poručio je Predrag Mijatović za "Sportski žurnal".
Gde je muka Partizana?
Crno-beli se nalaze u ogromnom problemu, pošto do četvrtka u 17 časova poveriocima mora da isplati sumu u iznosu od 2.200.000 evra. Ukoliko to ne uradi, neće proći redovnu kontrolu Evropske fudbalske unije (UEFA), što znači da neće igrati u međunarodnim kupovima u sezoni 2026/27, a osim toga neće moći ni da registruje pojačanja.
Podsećamo, Mijatović je istakao da je država pomogla direktno i indirentno FK Partizan sa 20 miliona evra u prethodnih 15 meseci.