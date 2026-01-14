Slušaj vest

Potpredsednik Partizana Predrag Mijatović izjavio je da je crno-belima jedina nada da prođu UEFA monitoring pomoć države i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Juče je bio moj nateži dan otkad sam u Partizanu! Nema drugog rešenja, postoji samo jedan izlaz iz ovoga - da opet molim predsednika države! Još dva, pa još dva i još dva i stigosmo do 22 miliona evra! Ali, to je to! Ovom Partizanu samo Vučić može i hoće da pomogne. Ne znam da li će moći sada da pomogne, ali, ja opet moram da ga zovem - poručio je Predrag Mijatović za "Sportski žurnal".

Gde je muka Partizana?

Crno-beli se nalaze u ogromnom problemu, pošto do četvrtka u 17 časova poveriocima mora da isplati sumu u iznosu od 2.200.000 evra. Ukoliko to ne uradi, neće proći redovnu kontrolu Evropske fudbalske unije (UEFA), što znači da neće igrati u međunarodnim kupovima u sezoni 2026/27, a osim toga neće moći ni da registruje pojačanja.

Predrag Mijatović Foto: Starsport, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Podsećamo, Mijatović je istakao da je država pomogla direktno i indirentno FK Partizan sa 20 miliona evra u prethodnih 15 meseci.

Ne propustiteStarsDOŠLA MU NA VRATA SAMO U DONJEM VEŠU! Beogradska zavodnica važi za najlepšu ženu u gradu, njen ljubavni život je buran, a Andriju Draškovića ludo volela! (FOTO)
verica-revija-13092024-0053.jpg
Fudbal"NIJE PARTIZAN NI MOJ, NI MIJATOVIĆEV!" Danko Lazović prvi put progovorio o turbulentnom periodu u Humskoj
Predrag Mijatović i Danko Lazović
FudbalPREDRAG MIJATOVIĆ IMA DELIKATAN ZADATAK: Od toga kako ga reši, zavisi i Partizanova trka za šampionsku titulu!
FK PARTIZAN-PRESS_35.JPG
FudbalNOVI SJAJAN POSAO MIJATOVIĆA! Potencijalno 2,5 miliona evra stiže u Humsku
Aldo Kalulu i Ibrahim Zubairu
FudbalMAGIJA PREDRAGA MIJATOVIĆA: Prodao zaboravljenog igrača i doneo Partizanu 1.300.000 evra
Predrag Mijatović

Zvižduci za košarkaše Partizana posle poraza Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić