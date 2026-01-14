Slušaj vest

Policija u afričkoj državi Mali uhapsila je izvesnog vrača zbog prevare!

Naime, "narodni iscelitelj" obećao je da će Mali osvojiti titulu šampiona na Afričkom kupu nacija i za svoja predviđanja uzeo je 33.500 evra.

Fudbalska reprezentacija Malija na Afričkom kupu nacija 2026 Foto: Abdel Majid BZIOUAT / AFP / Profimedia

Preko društvenih mreža "širio moći"

Kada je fudbalska reprezentacija Malija poražena od Senegala u četvrtinalu rezultatom 0:1, nezadovoljni navijači osetili su se prevarenim i ceo slučaj prijavili policiji.

U vrlo kratkom vremenskom periodu, pripadnici policije Malija uhapsili su vrača koji sebe naziva Karamoko Sinajoko! On je preko društvenih mreža predstavljao svoja predviđanja i zadobio ogroman broj pratilaca. Tvrdio je da može da predvidi i utiče na put Malija ka kontinentalnoj slavi.

Vrač prevario navijače Malija Foto: Printskrin/Fejsbuk

Fotkao se sa novcem od prevare

U zamenu za finansijske uplate, uveravao je navijače da će Mali osvojiti Afrički kup nacija. Prema lokalnim izvorima koje je citirala agencija Franspres, Sinajoko je prikupio više od 22 miliona malijskih franaka, suma oko 33.500 dolara, od navijača ubeđenih u njegove tvrdnje. Fotografisao se sa novcem i postavljao foto i video sadržaj na društvenim mrežama, što je izazvalo revolt kod navijača.

Nakon poraza Malija od Senegala, ogromna gomila ljutih ljudi okupila se ispred njegove kuće u Bamaku, primoravajući policiju da interveniše i sprovede ga radi njegove bezbednosti. Prema određenim izveštajima prevareni narod hteo je da linčuje vrača, ukoliko ga policija ne privede.

Šarlatan završio iza rešetaka

Visoki zvaničnik je rekao za AFP da je "šarlatanstvo kažnjivo zakonom u Maliju", dodajući da bi njegovo ranije hapšenje bilo teško dok je nacionalni tim ostao na turniru, s obzirom na emocionalni intenzitet koji okružuje Afrički kup nacija.

Gospodin Sinajoko je uhapšen u subotu i stavljen u pritvor jedinice za sajber kriminal Malija, suočen sa optužbama za prevaru.

Senegal je eliminisao Mali i obezbedio mesto u polufinalu zahvaljujući golu Sadija Manea posle greške golmana. Mali je prethodno iznenadio sve eliminišući Tunis u osmini finala na penale, nakon što je u grupnoj fazi remizirao protiv Maroka, Komora i Zambije. U polufinalu koje je na programu u sredu igraće Senegal protiv Egipta, odnosno Nigerija protiv domaćina Maroka.