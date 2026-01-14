Slušaj vest

U prvih petnaestak minuta igre pravih prilika za gol nije bilo. U 17. minutu prvu priliku za Pančevce imao je Stefan Cvetković, ali nije uspeo da šutira prema golu Lehije.

Dva minuta kasnije posle greške u zadnjoj liniji Železničara, krilni fudbaler Lehije Mena je iskosa sa desne strane šutirao i savladao golmana Popovića.

U 33. minutu viđena je najbolja prilika za superligaša sa Tamiša. Posle kornera Jevremovića odbijena lopta je došla do Tošića koji je centrirao, a Dušan Jovanović je za malo zakasnio da je klizećim startom prosledi u mrežu.

Do odlaska na odmor gosti su imali priliku preko Mene, međutim, siguran je bio golman Popović.

U drugom poluvremenu trener Radomir Кoković je promenio kompletan tim. Železničar se brzo nametnuo, bio bolji rival, ali je u momentima dominacije ostao sa desetoricom zbog isključenja Savadoga u 72. minutu.

Iako sa igračem manje, fudbaleri Železničara imali su incijativu i prilike. U finišu je i Lehija ostala sa igračem manje. Ipak, rezultat je ostao nepromenjen.

Treću proveru u Antaliji, fudbaleri Železničara imaće u nedelju protiv češkog tima Teplice.

Sastav Železničara: Popović, Jusif, Zečević, Milikić, Konatar, Mitrović, Knežević, Tošić, Jevremović, Cvetković, Jovanović D.

Rezerve: Stevanović, Kosanović, Vidojević, Savadogo, Đuričić, Tegeltija, Pirigć, Lerno, Jovanović N, Silvester, Šekularac, Vasiu.