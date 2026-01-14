Slušaj vest

U prvih petnaestak minuta igre pravih prilika za gol nije bilo. U 17. minutu prvu priliku za Pančevce imao je Stefan Cvetković, ali nije uspeo da šutira prema golu Lehije.

Dva minuta kasnije posle greške u zadnjoj liniji Železničara, krilni fudbaler Lehije Mena je iskosa sa desne strane šutirao i savladao golmana Popovića.

U 33. minutu viđena je najbolja prilika za superligaša sa Tamiša. Posle kornera Jevremovića odbijena lopta je došla do Tošića koji je centrirao, a Dušan Jovanović je za malo zakasnio da je klizećim startom prosledi u mrežu.

Partizan - Železničar Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Do odlaska na odmor gosti su imali priliku preko Mene, međutim, siguran je bio golman Popović.

U drugom poluvremenu trener Radomir Кoković je promenio kompletan tim. Železničar se brzo nametnuo, bio bolji rival, ali je u momentima dominacije ostao sa desetoricom zbog isključenja Savadoga u 72. minutu.

Iako sa igračem manje, fudbaleri Železničara imali su incijativu i prilike. U finišu je i Lehija ostala sa igračem manje. Ipak, rezultat je ostao nepromenjen.

Treću proveru u Antaliji, fudbaleri Železničara imaće u nedelju protiv češkog tima Teplice.

Sastav Železničara: Popović, Jusif, Zečević, Milikić, Konatar, Mitrović, Knežević, Tošić, Jevremović, Cvetković, Jovanović D.

Rezerve: Stevanović, Kosanović, Vidojević, Savadogo, Đuričić, Tegeltija, Pirigć, Lerno, Jovanović N, Silvester, Šekularac, Vasiu.

Ne propustiteFudbalPUCA NA SVE STRANE! Nova transfer bomba Železničara, stigao majstor!
Sumaila Vasiu
FudbalHOROR U SUPER LIGI SRBIJE! Stravičan sudar fudbalera glavama, jedan ostao nepomično da leži na terenu! Hitna pomoć momentalno reagovala, jeziv snimak sve sledio
Železničar Pančevo.jpg
FudbalDARIO GRGIĆ PRESUDIO IMT: Železničar slavio u Pančevu
FK Železničar
FudbalPOSLE PARTIZANA, POBEDILI U JOŠ JEDNOM DERBIJU! Pančevci gaze redom, sada su blistali pred Veljkom Paunovićem
Železničar, Kvaku Karikari

Gol Železničar Izvor: Arena Sport 1