Fudbaleri Partizana poraženi su od slovenačke Mure u drugom meču na pripremama u Antaliji sa 0:3.

Crno-beli su sva tri gola primili u prvom poluvremenu.

"Evo, moram da stojim ispred vas, iako bih voleo da pozovete nekog od igrača iz prvog poluvremena, da vidim šta bi oni rekli, ali suština cele priče, da oni znaju, je da smo bili bez timskog uputstva. Namerno sam ih pustio da sami reše probleme i očigledno je to jako teško. Nema tu velike drame, priče. Nastavljamo dalje da radimo. Neki momci mislie da imaju tapiju na mesto u timu, na svoj dres, a ovo je Partizan i ima veliki broj igrača. Moramo dalje, moramo još jače", rekao je Stojaković za TV "Arenasport".

"Tražio sam od njih da se samoorganizuju. Nisu dobili timska upustva od mene i hteo sam da im pokažem kako to izgleda kada toga nema. Naš najveći kvalitet je tim, timska igra iznosi pojedinac i svaki pojedinac koji to ne razume, ne pripada ovde. To je jasno kao dan".

Hoće li protiv Rakova za četiri dana biti više kombinovanja u postavi?

"Negde smo mešali, da povežemo neke grupe igrače, da vidimo mlade igrače kako se snalaze sa igračima iz prvog tima. Imamo svoje proverene snage, koji danas nisu igrali, ali ovi momci iz Teleoptika su pokazali kako treba da se bori za grb Partizana".

Na kraju se dotakao i teme pojačanja, budući da su se pominjali Stefan Mitrović u odbrani i Sebastijan Polter u napadu.