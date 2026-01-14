Slušaj vest

Pored Traorea smenjeni su i njegovi pomoćnici, a iz Saveza su kao razlog naveli da je učinak na KAN-u u Maroku bio "daleko ispod ciljeva postavljenih nacionalnom timu".

Burkina Faso je takmičenje na KAN-u završila u osmini finala porazom 3:0 od aktuelnog šampiona Obale Slonovače.

"Ovaj loš učinak izazvao je duboko razočarenje među navijačima, akterima nacionalnog fudbala i upravljačkim telima. Podsećamo da je jasno postavljen cilj pre početka KAN-a 2025. godine bio da se dođe najmanje do polufinala, u skladu sa pozitivnim zamahom i respektabilnim rezultatima koje je državni tim ostvario na prethodnim izdanjima", navodi se u saopštenju.

Burkina Faso je i na prethodnom turniru eliminisana u osmini finala, ali je 2021. godine stigla do polufinala, gde je poražena od kasnijeg šampiona Senegala, dok je 2013. godine u finalu poražena od Nigerije.

Savez se zahvalio 63-godišnjem Traoreu i njegovim saradnicima na radu od 2024. godine i poručio da "navijači i sponzori treba da budu uvereni da će biti preduzeti koraci za pokretanje novog procesa izbora stručnog štaba".

Burkina Faso je ranije ostala bez šanse za plasman na ovogodišnje Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, pa se u narednom periodu okreće kvalifikacijama za KAN 2027. godine u Tanzaniji, Keniji i Ugandi.

(Beta)