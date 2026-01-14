Slušaj vest

Španski mediji su Rafinju nazvali herojem, pošto je sa dva gola pomogao Barseloni da odbrani trofej Superkupa Španije, u nedelju u finalu protiv Real Madrida (3:2).

Brazilski fudbaler je u julu 2022. godine iz Lidsa prešao u Barselonu i na početku se nije dobro snašao. On je u prve dve sezone u igru ulazio uglavnom sa klupe.

"Mnogo sam sumnjao u sebe. Imam ružnu naviku da budem jako samokritičan, pa me je taj pritisak naveo da razmišljam o odlasku", rekao je Rafinja o početku u Barseloni.

Rafinja se posle teškog početka ustalio u prvom timu i sada je jedan od najvažnijih igrača. Iz sezone u sezonu uvećavao je broj golova i asistencija, posebno prošle sezone.

U debitantskoj sezoni imao je ukupno 14 golova i asistencija, u drugoj sezoni 15, pre nego što je prošle sezone imao ukupno 27.

U polufinalu i finalu Superkupa postigao je po dva gola, ali je odlučujući trenutak za njega bio pobedonosni gol koji je prošle sezone postigao protiv Benfike za 5:4, u grupoj fazi Lige šampiona.

Rafinja je rekao da je na njegov napredak uticalo i poverenje koje mu trener Flik ukazao. Nemački stručnjak je u maju 2024. godine preuzeo tim.

"Da Hansi Flik nije došao, napustio bih Barsu. On je sve promenio. Rekao mi je da ću biti važan. To je ono što je fudbaleru potrebno - poverenje", naveo je Rafinja.

Pod prethodnim trenerom Ćavijem, Rafinja je odigrao 87 utakmica, postigao je 20 golova i imao je 23 asistencije, dok je pod Flikom odigrao 74 utakmice, uz 45 golova i 26 asistencija.

(Beta)