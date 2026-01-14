Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Senegala plasirala se večeras u finale Kupa afričkih nacija, pošto je u polufinalu u Tangeru pobedila Egipat 1:0.

Pobedonosni pogodak postigao je Sadio Mane u 78. minutu.

Senegal će u finalu igrati protiv pobednika večerašnjeg duela između Nigerije i Maroka.

Senegal je do sada jednom trijumfovao na Kupu afričkih nacija, 2021. godine, kada je u finalu posle jedanaesteraca pobedio Egipat 4:2, nakon što je posle regularnog dela i produžetaka bilo 0:0.

Do sada je Senegal u dva navrata igrao u finalu Kupa afričkih nacija 2002. i 2019. godine.

Zanimljivo je da su na ovom meču jedan protiv drugih nastupali Sadio Mane i Mohamed Salah do skora legendarni tandem Liverpula.

