MANE ODVEO SENEGAL U FINALE: Salah i Egipat eliminisani sa Kupa afričkih nacija
Fudbalska reprezentacija Senegala plasirala se večeras u finale Kupa afričkih nacija, pošto je u polufinalu u Tangeru pobedila Egipat 1:0.
Pobedonosni pogodak postigao je Sadio Mane u 78. minutu.
Senegal će u finalu igrati protiv pobednika večerašnjeg duela između Nigerije i Maroka.
Senegal je do sada jednom trijumfovao na Kupu afričkih nacija, 2021. godine, kada je u finalu posle jedanaesteraca pobedio Egipat 4:2, nakon što je posle regularnog dela i produžetaka bilo 0:0.
Do sada je Senegal u dva navrata igrao u finalu Kupa afričkih nacija 2002. i 2019. godine.
Zanimljivo je da su na ovom meču jedan protiv drugih nastupali Sadio Mane i Mohamed Salah do skora legendarni tandem Liverpula.
