Napoli je na svom terenu najbliži vođstvu bio u 11. minutu, kada je loptu u mrežu poslao Skot Mektominej, ali je pogodak poništen zbog ofsajda na početku akcije.

Ceo meč za Napoli branio je srpski golman Vanja Milinković-Savić.

Napoli na trećem mestu Serije A ima 40 bodova, a Parma je 14. sa 22 boda.

Naredni meč Napoli igra kao domaćin protiv Sasuola, dok Parma dočekuje Đenovu.

