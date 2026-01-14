Fudbaleri Napolija i Parme odigrali su nerešeno 0:0, u utakmici zaostalog 16. kola italijanske Serije A.
MIROVALE MREŽE: Bez golova u meču Napolija i Parme u Seriji A
Napoli je na svom terenu najbliži vođstvu bio u 11. minutu, kada je loptu u mrežu poslao Skot Mektominej, ali je pogodak poništen zbog ofsajda na početku akcije.
Ceo meč za Napoli branio je srpski golman Vanja Milinković-Savić.
Napoli na trećem mestu Serije A ima 40 bodova, a Parma je 14. sa 22 boda.
Naredni meč Napoli igra kao domaćin protiv Sasuola, dok Parma dočekuje Đenovu.
(Beta)
