Slušaj vest

Volfsburg je poveo u 25. minutu, kada je sa penala bio siguran Kristijan Eriksen.

Izjednačenje gostima doneo je Erik Smit u 40. minutu, dok je pobednički gol za Volfsburg postigao Dženan Pejčinović u 88. minutu.

Volfsburg posle pete pobede u sezoni zauzima 11. mesto na tabeli Bundeslige sa 18 bodova, dok je Sankt Pauli na pretposlednjem, 17. mestu, sa 12 bodova.

U narednom kolu Volfsburg dočekuje Hajdenhajm, a Sankt Pauli gostuje Borusiji Dortmund.

(Beta)

Ne propustiteFudbalJOVAN MILOŠEVIĆ SE OPEKAO NA STARTU! Neće pamtiti po dobrom debi u Bremenu!
Jovan Milošević
FudbalBUNDESLIGA! Kiša golova, Štuttgart pobedio Ajntraht!
profimedia-1059275828 (1).jpg
FudbalOSMICA NESTVARNIH BAVARACA: Bajern demolirao Volfsburg u Bundesligi
profimedia-1065159010.jpg
FudbalPOKER KOLTOVA NA SVOM TERENU: Borusija Menhengladbah ubedljiva protiv Augsburga
profimedia-1065138554.jpg

Grobari ispratili pesmom igrace Partizana Izvor: Kurir