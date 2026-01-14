Fudbaleri Volfsburga pobedili su na svom terenu Sankt Pauli sa 2:1, u meču 17. kola Bundeslige.
DŽENAN PEJČINOVIĆ PRESUDIO GOSTIMA: Volfsburg u završnici pobedio Sankt Pauli u Bundesligi
Volfsburg je poveo u 25. minutu, kada je sa penala bio siguran Kristijan Eriksen.
Izjednačenje gostima doneo je Erik Smit u 40. minutu, dok je pobednički gol za Volfsburg postigao Dženan Pejčinović u 88. minutu.
Volfsburg posle pete pobede u sezoni zauzima 11. mesto na tabeli Bundeslige sa 18 bodova, dok je Sankt Pauli na pretposlednjem, 17. mestu, sa 12 bodova.
U narednom kolu Volfsburg dočekuje Hajdenhajm, a Sankt Pauli gostuje Borusiji Dortmund.
(Beta)
