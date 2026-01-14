Slušaj vest

 Fudbaleri Intera pobedili su na svom terenu Leče sa 1:0, u utakmici zaostalog 16. kola italijanske Serije A.

Jedini gol postigao je Frančesko Pio Espozito u 78. minutu, nakon što je u kaznenom prostoru došao do odbijene lopte.

Za Leče je ceo meč odigrao srpski fudbaler Nikola Štulić.

Inter posle 15. ovosezonske pobede na prvom mestu Serije A ima 46 bodova, šest više od Milana (utakmica manje) i Napolija.

Posle petog meča bez pobede Leče se nalazi na 17. poziciji sa 17 bodova.

U sledećem kolu Inter gostuje Udinezeu, a Leče gostuje Milanu.

