SERIJA A
MINIMALAC NEROAZURA: Inter učvrstio lidersku poziciju pobedom nad Lečeom
Fudbaleri Intera pobedili su na svom terenu Leče sa 1:0, u utakmici zaostalog 16. kola italijanske Serije A.
Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Jedini gol postigao je Frančesko Pio Espozito u 78. minutu, nakon što je u kaznenom prostoru došao do odbijene lopte.
Za Leče je ceo meč odigrao srpski fudbaler Nikola Štulić.
Inter posle 15. ovosezonske pobede na prvom mestu Serije A ima 46 bodova, šest više od Milana (utakmica manje) i Napolija.
Posle petog meča bez pobede Leče se nalazi na 17. poziciji sa 17 bodova.
U sledećem kolu Inter gostuje Udinezeu, a Leče gostuje Milanu.
