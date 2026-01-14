Fudbaleri Albasetea plasirali su se u četvrtfinale španskog Kupa kralja, pošto su na svom terenu pobedili Real Madrid sa 3:2.
KAKAV ŠOK! MADRIĐANI ELIMINISANI IZ KUPA KRALJA: Albasete izbacio Real na Arbeloinom debiju!
Albasete, koji igra u drugoj španskoj ligi, poveo je u 42. minutu pogotkom Havija Viljara.
Realu je izjednačenje doneo Franko Mastantuono u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena.
Do novog vođstva Albasete je došao u 82. minutu preko Heftea Betankora, da bi u prvom minutu nadoknade drugog dela Real izjednačio golom Gonsala Garsije.
Pobedu Albaseteu za iznenađujuću eliminaciju Real Madrida postigao je Betankor u četvrtom minutu nadoknade.
Ovo je bio prvi meč na klupi Real Madrid za trenera Alvara Arbeolu.
Pored Albasetea večeras su u četvrtfinale Kupa kralja prošle i ekipe Alavesa i Betisa.
(Beta)
