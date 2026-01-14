Slušaj vest

Albasete, koji igra u drugoj španskoj ligi, poveo je u 42. minutu pogotkom Havija Viljara.

Realu je izjednačenje doneo Franko Mastantuono u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena.

Do novog vođstva Albasete je došao u 82. minutu preko Heftea Betankora, da bi u prvom minutu nadoknade drugog dela Real izjednačio golom Gonsala Garsije.

Pobedu Albaseteu za iznenađujuću eliminaciju Real Madrida postigao je Betankor u četvrtom minutu nadoknade.

Ovo je bio prvi meč na klupi Real Madrid za trenera Alvara Arbeolu.

Pored Albasetea večeras su u četvrtfinale Kupa kralja prošle i ekipe Alavesa i Betisa.

(Beta)

