"SANJAM UTAKMICE I GOVORE!" Marko Neđić otvorio dušu o pričama iz svlačionice Grafičara: "Igrače treba motivisati i opustiti"
Gost druge epizode emisije RFK Grafičara Priče iz svlačionice bio je trener ljubičastih, Marko Neđić.
Popularni Neđa otkrio je kako se on sprema za utakmice, kako motiviše igrače, ali i koliko je posvećen svlačionici i igračima. Puno zanimljivih tema možete čuti u drugoj epizodi emisije Priče iz svlačionice.
