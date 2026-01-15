NAJLUĐA ODBRANA PENALA! Goman izveo genijalan trik i odveo svoju reprezentaciju u finale Kupa afričkih nacija! Ovo morate videti! (VIDEO)
Fudbaleri Maroka izborili su plasman u veliko finale Kupa afričkih nacija, pošto su posle uzbudljive penal serije savladali u polufinalu selekciju Nigerije.
Apslutni junak trijumfa bio je golman Maroka Jasin Bono koji je uspeo da odbrani dva od četiri penala.
Prvih 90 minuta igre završeno je bez golova, a pogodaka nije bilo ni u produžecima, pa je usledila penal serija.
Penal su prvi promašili Marokanci u drugoj seriji, tačnije Hamza Igmane, a onda je sjajni Bono uspeo da zaustavi udarac Čukvuezea, koji je očajno šutirao.
U četvrtoj seriji viđena je nova majstorija golmana Maroka. Jednim nesvakidanšnjim trikom zbunio je fudbalera Nigerije Onjemaečija. Otišao je do svoje leve stative pre nego što je lopta došla do njega, Onjemaeči je "naseo" uputio udarac u tu stranu i goman Maroka je jednom rukom zaustavio njegov udarac.
Pogledajte kako je to izgledalo: