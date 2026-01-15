Slušaj vest

Trener Real Madrida Alvaro Arbeloa preuzeo je odgovornost za eliminaciju iz Kupa kralja, nakon što je ekipa izgubila od drugoligaša Albasetea.

Arbeloa je sinoć debitovao na klupi Reala u porazu od Albasetea 2:3, u osmini finala Kupa kralja.

Novi trener je iz ekipe izostavo zvezde Kilijana Mbapea, Rodriga, Džuda Belingema i golmana Tiboa Kurtou, kako bi ih odmorio za subotnju prvenstvenu utakmicu protiv Levantea.

On je izveo podmlađeni tim za koji je rekao da je "sposoban za pobedu".

"Ako je nego odgovoran i kriv za ovakav ishod, to sam očigledno ja, onaj koji je doneo odluke u vezi sastava, načina igre i izmena. Ne plašim se neuspeha. Razumem svakoga ko ovaj poraz želi da opiše kao neuspeh", rekao je Arbeloa, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Albasete je poveo u 42. minutu pogotkom Havija Viljara, a izjednačio je ;Franko Mastantuono u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena.

Do novog vođstva Albasete je došao u 82. minutu golom Heftea Betankora, a Gonsalo Garsija izjednačio je u prvom minutu nadoknade vremena.

Pobedu Albaseteu doneo je Betankor, svojim drugim golom na utakmici u četvrtom minutu nadoknade.

"Ovo će me učiniti boljim, nas će učiniti boljim. Podneo sam i teže poraze od ovog. Za sledeću utakmicu ćemo se pripremiti maksimalnom odlučnošću", naveo je Arbeloa.

On je preuzeo ekipu u ponedeljak, nakon što je Real sporazumno raskinuo ugovor sa trenerom Ćabijem Alonsom.