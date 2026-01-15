POGLEDAJTE KAKO JE REAL DOŽIVEO BLAMAŽU PROTIV DRUGOLIGAŠA! Izveo pravu majstoriju u 94. minutu i izbacio Madriđane iz Kupa! (VIDEO)
Fudbaleri Albasetea plasirali su se u četvrtfinale španskog Kupa kralja, pošto su na svom terenu savladali Real Madrid rezultatom 3:2.
Junak veličanstvenog trijumfa španskog drugoligaša bio je Hefte Betankor, koji je u četvrtom minutu nadoknade meča postigao fantastičan gol za trijumf svog tima.
Albasete je poveo u 42. minutu golom Havija Viljara. Realu je izjednačenje doneo Franko Mastantuono u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena.
Do novog vođstva Albasete je došao u 82. minutu preko Heftea Betankora, da bi u prvom minutu nadoknade drugog dela Real izjednačio golom Gonsala Garsije. U 94. minutu Betankor je izrastao u pravog heroja utakmice, pošto je na spektakularan način zatersao mrežu i odveo svoj tim u četvrtfinale.
Pogledajte njegovu majstoriju: