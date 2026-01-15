Slušaj vest

Real Madrid je ponovo glavna tema u španskim i evropskim medijima, a nakon eliminacije iz Kupa kralja od 17. ekipe iz druge lige, oglasio se i Predrag Mijatović.

On se uživo uključio u emisiju "El Larguera" i javno je podelio svoje stavove o trenutnim problemima u Real Madridu.

"Ekipa je delovala mnogo sigurnije kada je imala Modrića, Krosa ili Serhija Ramosa, dakle - lidere koji će stati i reći mlađim igračima "polako, preokrenućemo situaciju". Sada u ekipi nema nijedan konkretan lider, koji će biti i trenerova produžena ruka na terenu, nebitno da li je to bio Ćabi Alonso ili sada Alvaro Arbeloa. Neko ko će da kaže "momci, polako". Ta figura bez koje pre nije mogao da se zamisli tim Real Madrida, sada ne postoji", rekao je Mijatović.

On je i ranije govorio da je problem u igračima, a sada je to potvrđeno.

"To sam već ponovio više puta - možda nije problem u treneru, već u igračima. Ni predsednik kluba, a nijedan trener ne mogu da urade neke stvari umesto njih, zna se šta je posao fudbalera. Protiv slabijeg rivala možeš da imaš 30 loših minuta, ali da dopustiš da ispadneš na ovaj način?" , zaključio je Mijatović.

