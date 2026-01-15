Jovan Milošević na utakmici između Partizana i Železničara iz Pančeva

Najbolji igrač i strelac Partizana u prvom delu sezone bio je Jovan Milošević, ali on u drugom delu neće biti u Humskoj, već u Bremenu gde će nositi dres Verdera.

Sada su crno-beli našli zamenu i umesto mladosti, u Beograd stiže - iskustvo.

Prema pisanjima Sportskog Žurnala, Sebastijan Polter zadužiće crno-beli dres pošto je raskinuo ugovor sa Ajntrahtom iz Braunšvajga.

Isti izvor tvrdi da će Polter već u petak stići u Beograd na potpisivanje ugovora, te da će Partizan sa njim u špicu pokušati da napadne titulu u Super ligi Srbije.

Polter će 1. aprila proslaviti 35. rođendan, a u ovoj sezoni je postigao dva gola na 12 utakmica.

Polter je svojevremeno ozbiljno obećavao u nemačkom fudbalu, a najefikasniji bio je u dresu Union Berlina, gde je između 2016. i 2020. godine postigao 32 gola na 75 utakmica. Poslednji put u Bundesligi je igrao u sezoni 2023/2024, ali se u dresu Darmštata nije upisao u strelce na devet utakmica.

Kako će se snaći u dresu Partizana, ostaje da se vidi.

Kurir sport / Sportski Žurnal

