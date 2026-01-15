Slušaj vest

Jedan od klubova koji je obeležio istoriju jugoslovenskog fudbala jeste FK Obilić, a svakako najzaslužniji za to bio je upravo Željko Ražnatović Arkan.

U to vreme, kada je Obilić bio na vrhuncu slave, nastao je antoligijski video na kome je upravo Arkan sa svojom tadašnjom suprugom Svetlanom Ražnatović Cecom, dok u pozadini vidimo njenu uramljenu sliku na sredini svečane lože.

Bio je to prizor koji se retko viđa na fudbalskim stadionima u Evropi.

Ova epska scena nastala je davne 1998. godine, a kako je sve izgledalo pogledajte na snimku!

Uspon Obilića

Dominacija Partizana i Crvene zvezde koja traje duže od 30 godina prekinuta je samo jednom. Osvrt na sezonu 1997/1998 podseća nas na senzaciju koja to zapravo i nije bila. Titula koju je u prvenstvu SR Jugoslavije osvojio Obilić prva je i poslednja u istoriji tog kluba, a stigla je u trenutku kada je klub vodio Željko Ražnatović Arkan, osnivač i komandant paravojne Srpske dobrovoljačke garde poznate kao Arkanovi tigrovi.

Stadion Obilića na Vračaru nekada je bio korišćen za utakmice mlađih selekcija reprezentacije Srbije, poznat je i kao stadion na kojem su pojedini beogradski klubovi kao domaćini igrali neke od "čuvenih" utakmica u Super ligi, a davno je prošlo vreme kada je klub po kojem zdanje staro 71 godinu nosi ime harao na njegovom terenu.

Obilić je iskoristio raspad SFRJ, a njegov veliki uspon krenuo je ulaskom u Prvu nacionalnu ligu B i to nakon što je stigao do finala kupa Jugoslavije 1995. godine. Crvena zvezda je tada bila bolja, ali već u prvoj sezoni u najvišem rangu jasno je bilo da se radi o klubu sa ozbiljnim potencijalu.

1/9 Vidi galeriju ARKANOVO MEZIMČE DOŽIVELO TRAGIČNU SUDBINU! Obilić - Komandantov šampion, Cecina noćna mora i klub koji DANAS NE POSTOJI! Foto: Starsport©

Preuzeo klub na vrhuncu moći

Međutim, ono što je najviše uticalo na vrtoglavi uspon jeste dolazak Željka Ražnatovića Arkana na čelo kluba. U trenucima kada je prestavljao strah i trepet gde god da se pojavi Arkan je odlučio da uđe u fudbal.

Kako su ga se plašili i u krimilanim krugovima, tako su i na stadionima širom SR Jugoslavije dobro znali o kome se radi. Priča se, a puno se i pisalo da je Arkan pretio igračima koji bi se usudili da protiv Obilića postignu gol, a klub sa Vračara je do vrhunca doveo titulom prvaka osvojenom 1998. godine sa dva boda ispred Crvene zvezde

Posebno zanimljive su bile scene sa derbija odigranog 28. marta 1998. godine. Obilić je dočekao Zvezdu u 24. kolu prvenstva, a na poluvremenu utakmice trener gostiju Vojin Lazarević je održao sastanak sa igračima na terenu jer se pričalo da su svlačionice za goste na stadionu ozvučene.

1/22 Vidi galeriju Željko Ražnatović Arkan Foto: Printscreen Youtube / SrbijaForumNet, EPA, Youtube Printscreen

Taj meč je završen rezultatom 2:2, a viđena su tri crvena kartona, Golove su postigli Zoran Ranković i Živojin Juškić za Obilić, a Goran Bunjevčević oba za goste. Crveno-beli su potom vezali osam pobeda, ali su u poslednjem kolu napravili ogroman kiks. Poraz u Železniku koštao je crveno-bele titule koju su u Obiliću umeli da proslave.

Proleter je u Zrenjaninu uzeo bod Obiliću golom u završnici utakmice, ali to nije pokvarilo veliko slavlje na putu do Beograda, potom i u hotelu Jugoslavija. Arkan je predvodio paradu, a za titulu je isplatio bogate premije igračima i stručnom štabu.

Nakon šampionske titule usledio je izlazak u Evropu, međutim pojavila se mogućnost da UEFA zabrani klubu da učestvuje u kvalifikacijama za Ligu šampiona zbog Ražnatovićeve veze sa podzemljem. Zbog toga se on povukao, a funkciju predsednika Obilića prepustio je supruzi Svetlani Ražnatović Ceci na leto 1998. godine.

Ceca je bila na čelu kluba u dvomeču protiv IBV sa Islanda i čuvenog Bajern Minhena. Bavarci su u prvom meču pobedili rezultatom 4:0, a u revanšu je završeno 1:1. Ipak, rezultat te utakmice je malo ko upamtio za razliku od scena pred početak kada je tokom zagrevanja terenom šetao mali tigar.

Arkanovo ubistvo

Godinu i po dana nakon što je napustio Obilić, 15. januara 2000. godine, Željko Ražnatović je ubijen u 48. godini. Na Arkana je pucano u hotelu koji je tada nosio naziv Interkontinenal, a osim njega ubijeni su i prijatelj Milenko Mandić Manda (44) i telohranitelj Dragan Garić (47).

Za ubistvo je suđeno bivšem policajcu Dobrosavu Gavriću (osuđen na 35 godina) kao i njegovim saučesnicima Milanu Đuričiću i Draganu Nikoliću (osuđeni na 30 godina).

U trenutku ubistva u hotelu se nalazila i Ceca koja je u iskazu policiji otkrila detalje.

1/4 Vidi galeriju Ubijen je sa Milnekom Mandićem i Draganom Garićem u hotelu Interkontinental Foto: Youtube Printscreen, Shutterstock/Saša Stanković EPA, Privatna Arhiva

- Po dolasku u hotel svi smo otišli u butik "La France", a pola sata kasnije Željko je izašao da pronađe prijatelja Mandu. Povremeno sam sa sestrom obilazila svoje butike i prolazila pored puža (separe) u kojem je Željko sedeo sa Mandom i Garićem. U jednom trenutku pored njega je sedeo i Branko Jevtovic Jorga, a kad sam sledeći put došla, njega nije bilo. Sela sam malo pored supruga i otišla u "La France" . U jednom trenutku u butik je utrčao Zvonko Mateović, tražio je da mu dam pištolj jer je on ispalio sve projektile iz svog oružja. Dala sam mu moj valter, ali on nije ispalio nijedan metak. Neke žene su mi branile da izađem iz butika, a Zvonko je vrištao: Ubijen je komandant. Smogla sam snage i otrčala do muža. Garić je bio na podu, Željko je krvario, pokušala sam sa reanimacijom. Videla sam da je Manda na mestu mrtav. Vrištala sam da neko pozove Hitnu pomoć, dok sam Željku iz usta vadila krv - rekla je Ražnatovićeva.

Nalogodavac ubistva nije otrkiven, a prema pojedinim pričama Arkan je "ubijen jer je znao previše".

Ceca "pala" na sudu

Nakon što je Obilić kratko vodio Žarko Nikolić, Ceca je ponovo preuzela poziciju predsednika u avgustu 2000. godine, a zbog onoga što je usledilo u narednim godinama ona je završila na sudu gde je i osuđena za malverzacije.

Posle osam godina istrage koja je više puta proširena, ona je 2011. godine priznala da je protivpravno prisvajala novac od transfera fudbalera Obilića u inostrane klubove, a za uzvrat je dobila kaznu od godinu dana kućnog zatvora i 1.500.000 evra.

U isto vreme je osuđena i njena sestra Lidija Ocokoljić koja je priznala da je pomagala u malverzacijama i koja je kažnjena sa šest meseci kućnog zatvora.

Kada je reč o rezultatima na terenu, Obilić je mogao do duple krune, ali je u sezoni u kojoj je postao šampiona u finalu Kupa poražen od Partizana. Sezonu nakon trofeja završio je na drugom mestu, potom u narednim sezonama na trećem, zatim i četvrtom, a onda je usledio konačan pad.