Crvena zvezda - Salcburg 0:0

Crvena zvezda - Debrecin Foto: Dragan Tesic

Startne postave:

Crvena zvezda: Mateus - Seol, Rodrigao, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Lučić, Katai, Milson - Arnautović.

Salcburg: Šlager - Rasmusen, Dijabate, Kitano, Krecig, Konate, Baidu, Gadu, Alajbegović, Trumer, Jeo

Izmene:

Crvena zvezda: Bađo, Duarte, Glazer, Handel, Kostov, Stanković, Leković, Zarić, Gudelj, Radonjić, Avdić, Guteša, Babika.

Salcburg: Šarčević, Hamzić, Bišof, Onisivo, Kjaergard, Diambu, Lukić, Agilar, Zabranski, Čejs.

