Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv Salcburga poslednju utakmicu na pripremama u Antaliji.
KRAJ PRIPREMA
(UŽIVO) ZVEZDA - SALCBURG: Poslednja provera crveno-belih u Antaliji! Evo ko su starteri Dejana Stankovića u generalnoj probi
Crvena zvezda - Salcburg 0:0
Crvena zvezda - Debrecin
Startne postave:
Crvena zvezda: Mateus - Seol, Rodrigao, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Lučić, Katai, Milson - Arnautović.
Salcburg: Šlager - Rasmusen, Dijabate, Kitano, Krecig, Konate, Baidu, Gadu, Alajbegović, Trumer, Jeo
Izmene:
Crvena zvezda: Bađo, Duarte, Glazer, Handel, Kostov, Stanković, Leković, Zarić, Gudelj, Radonjić, Avdić, Guteša, Babika.
Salcburg: Šarčević, Hamzić, Bišof, Onisivo, Kjaergard, Diambu, Lukić, Agilar, Zabranski, Čejs.
