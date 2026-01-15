Slušaj vest

Crno-beli su pred istek roka uspeli da isplate 2.200.000 evra na ime određenih dugova koji su pravili problem.

Čak 1.600.000 evra je obezbeđeno za dug prema bivšem igraču Patriku Andradeu, a kako saznaje i prenosi "Mozzart sport", Partizan je uspeo da dođe do potrebnog novca uz pomoć države.

Podsetimo, u intervjuu koji je izašao na sajtu "Sportskog žurnala" dan pre nego što su u Humskoj morali da reše probleme za UEFA monitoring, Predrag Mijatović je poručio da samo predsednik Srbije Aleksandar Vučić može da pomogne Partizanu.

"Juče je bio moj nateži dan otkad sam u Partizanu! Nema drugog rešenja, postoji samo jedan izlaz iz ovoga - da opet molim predsednika države! Još dva, pa još dva i još dva i stigosmo do 22 miliona evra! Ali, to je to! Ovom Partizanu samo Vučić može i hoće da pomogne. Ne znam da li će moći sada da pomogne, ali, ja opet moram da ga zovem", poručio je Mijatović.

Ovo je velika stvar za Partizan. Problemi su rešeni, ali samo privremeno.

Crno-beli su izbegli sankcije i to na ozbiljnom nivou, ali to ne znači da u narednom periodu neće biti problematično zbog neadekvatnog poslovanja prethodne uprave na čelu sa Miloradom Vučelićem i Milošom Vazurom.

