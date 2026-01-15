Albert Nađ postaće sportski direktor futsal kluba Partizan
ALBERT NAĐ PONOVO U PARTIZANU! Postaje sportski direktor, dobio je neočekivani zadatak!
Albert Nađ dobiće neočekivani zadatak i postaće novi sportski direktor futsal kluba Partizan.
Biće ovo prvi posao legende crno-belih u svetu futsala, te će se on naći u ulozi na koju nije navikao.
Cilj čelnika KMF Partizan jeste promocija futsala i to uključivanjem fudbalskih legendi u rad, te pozicioniranje kluba na mapu, kako srpske, tako i evropske futsal scene.
Albert Nađ Foto: Starsport©
Za početak, Nađ će imati zadatak da sa timom punim zvučnih imena obezbedi plasman u Prvu ligu Srbije (Partizan trenutno prvi u drugoligaškom karavanu) i proba da iznenadi u Kupu naše zemlje gde će krenuti od osmine finala koju su crno-beli obezbedili osvajanjem Kupa Beograda.
Da li će u tome uspeti, ostaje da se vidi.
