Spektakularna vest dolazi iz Prve lige Srbije, drugog ranga srpskog fudbala, a tiče se neverovatne prodaje i zarade od čak 600.000 evra!

Naime, FK Voždovac još jednom je potvrdio da ume odlično da posluje, pošto je njihov igrač Adonidža Brajan Uanda prešao u redove češke Slavije iz Praga.

Brajan Uanda na promociji u Slaviji iz Praga Foto: www.slavia.cz

Zvezda i Vankuver se nećkali

Ovom prodajom, FK Voždovac postavio je nove standarde kada je u pitanju drugoligaški fudbal, jer nije mala stvar iz Prve lige Srbije prodati fudbalera za 600.000 evra. I to igrača kojeg je dugo pratila Crvena zvezda i nećkala se kada je čula cenu koju traže čelnici kluba iz Zaplanjske 32. U igri je bio i član američke MLS lige Vankuver.

Brajan Uanda (20) došao je u Srbiju kao potpuni anonimus u julu 2023. Njegov prvi klub bio je Metalac iz Gornjeg Milanovca, a onda ga je sledećeg leta pokupio Voždovac. Momak rođen u Obali Slonovače, u Abidžanu ima pasoš Kanade i igra na poziciji desnog krila.

- Mnogo sam radio na sebi. Sve sam dao fudbalu. Nagrada je stigla, na čemu sam veoma zahvalan. Sve ovo ovde je ogromno za mene, tako monumentalno. Mnogo mi se sviđa - kazao je Brajan Uanda nakon potpisivanja ugovora.

Počeo u omladincima, a onda eksplozija

Prvobitno, Uanda je igrao u omladinskom timu Voždovca, ali kada su u klubu videli kakvog talenta imaju u svojim redovima, brzo su ga prekomandovali u prvi tim. Odigrao je momak iz Kanade 21 utakmicu u Prvoj ligi Srbije, dao šest golova i imao pet asistencija. Njegov učinak nije prošao nezapaženo.

Skauting tim Slavije iz Praga nije mnogo čekao, prihvatili su cenu i platili Voždovcu 600.000 evra. Međutim, Brajan Uanda neće debitovati za Slaviju, već će narednih šest meseci provesti na pozajmici u ekipi Slovacko, poslednjeplasiranim klubom u elitnom rangu češkog prvenstva. Sa jednim od najboljih klubova Češke krilni fudbaler potpisao je ugovor do 2030. godine.

- Iskoristili smo zanimljivu priliku u ovom prelaznom roku. Dugo smo pratili ovog igrača, a on je ove sezone značajno napredovao. Posebno cenimo njegovu izuzetnu brzinu, kvalitetne prodore kroz odbranu i značajno podignutu produktivnost. Fizički je sposoban da izdrži duele, može da bude veoma zanimljiv fudbaler za prvenstvo Češke, a u budućnosti i u Evropu. Ovo je dugoročni projekat - rekao je sportski direktor Slavije Jakub Mareš.

Zahvalnost od strane Voždovca

Od Uande oprostio se i FK Voždovac, biranim rečima:

- Uanda je tokom boravka u dresu Zmajeva sa krova ostavio snažan pečat svojim igrama, profesionalizmom i posvećenošću, a konstantno visoki nivoi forme nisu prošli nezapaženo ni na međunarodnoj sceni. Njegov transfer u redove slavnog češkog kluba predstavlja veliki iskorak u karijeri i još jednu potvrdu kvaliteta koji je pokazivao u FK Voždovac. Zahvaljujemo se Brajanu na svemu što je pružio našem klubu i želimo mu mnogo sreće i uspeha u nastavku karijere.

Voždovac je prodajom Brajana Uande oborio rekorde koje su držali Jedinstvo iz Uba i Grafičar, koji su svoje fudbalere Viktora Damjanića i Falua Fola, prodali za 500.000 evra u belgijski Leuven i francuski Ren.