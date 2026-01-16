Slušaj vest

Sve su glasnije glasine da bi Jirgen Klop mogao da se vrati trenerskom poslu nakon dve godine.

Iako je više puta ponovio da je srećan na poziciji direktora fudbala u kompaniji Red Bul, čije klubove sve prati i pomaže kao savetnik, sve je izvesnije da će Klop da se vrati narednog leta.

O ovome danas opet piše Florijan Pletenberg, koji je neretko ovakve informacije prvi prenosio kao ekskluzive. On je baš posle otkaza za Ćabija Alonsa i tokom prezentacije Alvara Arbeloe prvi put nagovestio da bi Klop mogao da bude novi trener Real Madrida, a danas je došao sa novim informacijama.

Osim toga što je ponovio isto to - da je Klop oduvek bio zaintrigiran veličinom Real Madrida i da je ta klupa za njega posebno, Pletenberg ističe da to nije ipak jedina opcija za Nemca. Drugi njegov san, možda i veći je - Nemačka. Iako Julijan Nagelsman radi odličan posao kao selektor, u slučaju nekog lošeg rezultata na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku, niko ne može da isključi mogućnost rastanka.

Posebno ako je opcija da ga zameni Jirgen Klop.

Pletenberg tvrdi da će se Klop vratiti trenerskom poslu ako sve bude po njegovoj volji, u Real Madridu ili nemačkoj reprezentaciji.

On ponovo nagoveštava uz zaključak - Klop i Real, priča koju treba pratiti za leto 2026.

Šta vi mislite, kako bi zvezda Reala reagovale na čvrstu ruku Jirgena Klopa?

