Nekadašnji fudbaler Budućnosti iz Podgorice Lionel Adams je poginuo, u svojoj 31. godini.

Korpulentni defanzivac visok 192 centimetra pronađen je mrtav na ulici, bez znakova života.

Lionel Adams u dresu Budućnosti Foto: www.fk-buducnost.me

Lionel Adams pao je sa prozora jednog solitera u Moskovskoj oblasti i preminuo na licu mesta. Hitna pomoć koja je ubrzo stigla mogla je samo da konstatuje smrt. Fudbaler je ponikao u moskovskom CSKA, a igrao je još za veliki broj ruskih klubova, dok je u Budućnosti iz Podgorice boravio kratko, svega mesec dana 2022. godine posle čega se vratio u Rusiju.

Organi za sprovođenje zakona rekli su RIA Novostima da je sportista verovatno izvršio samoubistvo. Međutim, majka preminulog fudbalera je sigurna da je njen sin ubijen i traži detaljnu istragu. Njegovi prijatelji kod kojih je bio u poseti tvrde da je izvršio samoubistvo.

Telegram kanal "Mash on Sport" tvrdi da je Adams prethodno posetio Timura Magomedova, bivšeg igrača Rubina iz Jalte. Prijatelji su pili, a tokom druženja, Lionel se žalio na svoj život, posebno na raskid sa devojkom. Međutim, kada su ga policajci pitali da li je fudbaler imao samoubilačke misli, Magomedov je to porekao.

Isti kanal pustio je i video sa nadzornih kamera okolnih zgrada koji pokazuje telo koje velikom brzinom pada u obližnji parkić.

Međutim, majka pokojnika, Marija Viktorovna, rekla je novinarima da njen sin nije ni imao devojku. Rekla je da je dan pre incidenta Lionel pozvao, ali da ona nije mogla da se javi, a kada je uzvratila poziv, Adams se nije javio.



Lionel Adams rođen je 9. avgusta 1994. godine u Sankt Peterburgu. Njegov otac je Nigerijac, a majka Ruskinja. Otac, nekadašnji omaldinski reprezentativac Nigerije napustio je Lionela, njegovog pet godina starijeg brata i majku. Prošao je omladinske škole Zenita, Lokomotive i CSKA, ali nikada nije zaigrao za prvi tim nijednog od navedenih klubova.

U Rusiji je igrao za Jenisej Krasnojarsk, Volgu Tver i KAMAZ Naberežnije Čelni. Tokom svoje karijere, Adams je takođe igrao za klubove u Jermeniji, Kazahstanu, Španiji, Belorusiji, Crnoj Gori i Tadžikistanu. Bio je reprezentativac Rusije u mlađim kategorijama.

Pre samo nekoliko nedelja, 27. decembra 2025. Lionel Adams već je bio na naslovnim stranama tamošnjih medija. Krajem decembra, fudbaler je bio u centru incidenta u Zvenigorodu, blizu Moskve. Napadnut je pištoljem u jednoj kafeteriji gde se opuštao sa pomenutim prijateljem Timurom Magomedovom.

Ušli su u sukob sa desetoricom ljudi. Došlo je i do žestoke tuče, pa je Adams hospitalizovan sa posekotinama na usnama i prostrelnom ranom na butini. Posle saslušanja u policiji, nije želeo bilo koga da optužuje za napad. Bolnicu je saominicijativno napustio posle nekoliko dana, bez dozvole lekara.

O njegovoj smrti oglasio se i CSKA, koji se biranim rečima oprostio od svog nekadašnjeg fudbalera.