Proslavljenog asa Barselone, Đerara Pikea, silno je obradovala šokantna eliminacija Reala u osmini finala Kupa kralja.

Nakon poraza u finalu Superkupa Španije Real je smenio Ćabija Alonsa i na mesto trenera postavio Alvara Arbelou, sa kojim Pike godinama unazad nije u dobrim odnosima.

Na svom debiju na klupi kraljevskog kluba Arbeloa je doživeo tešku blamažu - Real je doživeo poraz od drugoligaša Albasetea i tako završio učešće u prestižnom takmičenju.

Naravno, Pike je to iskoristio da "pecne" Arbelou.

"Dobar debi za novi Madrid" poručio je bivši fudbaler putem "Twitcha" nakon šokantnog poraza Reala.

Iako su zajedno u reprezentaciji Španije odigrali 38 utakmica, Pike i Arbeloa nikada nisu krili da nisu u dobrim odnosima.

"Arbeloa nije prijatelj, već samo neko koga poznajem" rekao je 2015. za sairača iz reprezentacije Pike.

Nešto kasnije i sam Arbeloa u jednom intervjuu potvrdio je da nije u najboljim odnosima sa asom Barse.

"Mogao bih svetu da objasnim zašto nisam Pikeov prijatelj, ali možda mu ne bi bilo dobro kada bih to učinio", ostao je zagonetan Arbeloa.