Malo ko je verovao da će posle pozajmica u Saragosi i Alavesu, konačno dobiti pravu šansu kod svog oca u Atletiko Madridu, ali je Đulijano iskoristio na najbolji mogući način. Od kako se vratio sa druge pozajmice, iz Alavesa, leta 2024. godine, Simeone se ustalio u timu Madriđana i danas je dobio novi ugovor.
Prema informacijama, Simeone će potpisati ugovor do leta 2030. godine, uz značajno povećanje plate, dok će njegova otkupna klauzula iznositi čak 500.000.000 evra.
Trenutni Simeoneov ugovor isticao je leta 2028. godine, tako da je sada potpisao na još dodatne dve sezone.
On je za prvi tim Atletiko Madrida odigrao 78 utakmica, dao je osam golova uz 16 asistencija.
U međuvremenu je uspeo da se nametne i selektoru Argentine Lionelu Skaloniju, a za "gaučose" je upisao devet nastupa i dao je jedan gol.
