POZNATO KAD SRBIJA DOBIJA RIVALE: Paunovićeve izabranike čeka pakao - moguć duel sa Hrvatskom!
Srbija će se ponovo nadmetati u elitnoj "A" diviziji, nakon što je ostanak u istoj zaradila pobedom nad Austrijom u baražu.
UEFA je Orlove smestila u treći šešir, zajedno sa Engleskom, Belgijom i najboljim timom evropskih kvalfiikacija za Mundijal Norveškom. To znači da fudbaleri Veljka Paunovića neće moći da igraju protiv te tri reprezentacije.
U prvom šeširu su Portugal, Španija, Francuska i Nemačka, a u drugom Italija, Holandija, Danska i Hrvatska. Ispod Srbije, u četvrtom šeširu su ostali Vels, Češka, Grčka i Turska.
Kao i do sada, dve najbolje ekipe idu u nokaut fazu, poslednja ispada u "B" diviziju, dok pretposlednja igra baraž. Grupna faza se igra od septembra do novembra 2026. godine, nokaut faza počinje u martu 2027, dok će pitanje osvajača biti poznato tek u junu te godine.
Titulu brani Portugal koji je osvojio dva od dosadašnja četiri izdanja ovog takmičenja.