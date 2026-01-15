Slušaj vest

Srbija će se ponovo nadmetati u elitnoj "A" diviziji, nakon što je ostanak u istoj zaradila pobedom nad Austrijom u baražu.

Veljko Paunović na promociji u FSS Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

UEFA je Orlove smestila u treći šešir, zajedno sa Engleskom, Belgijom i najboljim timom evropskih kvalfiikacija za Mundijal Norveškom. To znači da fudbaleri Veljka Paunovića neće moći da igraju protiv te tri reprezentacije.

U prvom šeširu su Portugal, Španija, Francuska i Nemačka, a u drugom Italija, Holandija, Danska i Hrvatska. Ispod Srbije, u četvrtom šeširu su ostali Vels, Češka, Grčka i Turska.

Kao i do sada, dve najbolje ekipe idu u nokaut fazu, poslednja ispada u "B" diviziju, dok pretposlednja igra baraž. Grupna faza se igra od septembra do novembra 2026. godine, nokaut faza počinje u martu 2027, dok će pitanje osvajača biti poznato tek u junu te godine.

Titulu brani Portugal koji je osvojio dva od dosadašnja četiri izdanja ovog takmičenja.

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir