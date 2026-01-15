Slušaj vest

Crvena zvezda je, posle tri pobede u Turskoj, doživela prvi poraz - od Salcburga.

Trener crveno-belih Dejan Stanković sumirao je dosadašnje pripreme.

"Ako se sećate, posle prethodne utakmice smo komentarisali te greške koje na nivou Evrope i jakog ritma, kvalitetne i brze ekipe, mogu da nas koštaju. Tako smo primili dva gola. Na stranu, mogli smo i na neku drugu akciju da primimo, ali provera je bila fenomenalna. Super je bilo imati ovakvog rivala, u ovom ritmu, taman po meri. Zadovoljan sam, ne mogu da kažem prezadovoljan, jer smo izgubili. Ali ono što sam hteo da vidim, video sam. Nije se odustajalo posle dva rana gola. Mogli smo i mi da damo dva-tri gola. Ovo je baš ono što nam je trebalo", rekao je Stanković posle meča za "TV Arenasport".

Za sedam dana sledi meč protiv Malmea u 7. kolu Lige Evrope.

"Malme smo tek počeli da analiziramo, ima još vremena do toga. Sigurno da imam mnogo jasniju sliku, ko može da izdrži igru u ovom visokom ritmu, bez toga ne može da se igra. Videli ste mlade momke iz Salcburga, to je taj level. Ko može – može, a ko ne može – neka radi i neka čeka".

Zadovoljan je celim pripremama.

"Dosta sam zadovoljan, počeli smo 3. januara. Baš smo bili 'usko', za nekih pet dana rada, pravog rada na terenu, zadovoljan sam. Bilo je dosta neiznuđenih grešaka, dosta u primanju, dodavanju, odabiru. Dolazili smo u završnu trećinu, oko šesnaesterca. Malo je teško da dođeš u crvenu zonu gola 20 puta, ali nije ušla nijedna lopta koju smo mogli da realizujemo. Nije dovoljno samo doći, nego treba i podignuti glavu, pronaći igrača. Ali dobro smo punili 'boks', nije ni to lako, jer kažeš 'hajde malo da se prištedim' u odbrani. Ali, bilo je dosta dobrih stvari", zaključio je Dejan Stanković.