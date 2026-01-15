Navijači crveno-belih ne kriju nezadovoljstvo.
Fudbal
"ON JE KANDIDAT ZA NAJGOREG IGRAČA U ISTORIJI KLUBA" Navijači Zvezde nezadovljni posle poraza od Salcburga, jednog igrača posebno prozivaju!
Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Salcburga sa 0:2 (0:2) u "generalnoj probi" na pripremama u Antaliji.
Meč je rešen u prvom poluvremenu - prvo je Rade Krunić nespretnim potezom doveo protivnika u vođstvo u 11. minutu, da bi Baidu u 29. duprlirao prednost Salcburga.
Crvena zvezda - Debrecin Foto: Dragan Tesic
Ovom utakmicom okončane su zimske pripreme, a crveno-belima sada sleti povratak u Beograd gde će nastaviti sa pripremom za izazove koji ih očekuju u nastavku Lige Evrope.
Nakon današnjeg poraza od Salcburga, navijači Zvezde nisu zadovoljni, a ovo su neki od komentara na društvenoj mreži "X".
