Fudbaleri Bajerna pobedili su Keln u gostima sa 3:1 u 17. kolu Bundeslige i tako na imoresivan način stavili tačku na polusezonu u domaćem šampionatu.

Hari Kejn u dresu Bajerna Foto: Eduard Martin / imago sportfotodienst / Profimedia, Matthias Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Izabranici Vensana Kompanija surovo dominantni, a brojke kažu da je ova polusezona najbolja ikada koju su Bavarci odigrali u Bundesligi.

Bajern je na 17 mečeva osvojio čak 47 bodova, što znači da je izgubio samo četiri boda (ima dva remija), uz impresivnu gol-razliku 66:17.

Rekordna polusezona do sada je bila ona iz sezone 2013/2014, kada je Bajern predvodio Pep Gvardiola.

Tada je takođe osvojeno 47 bodova, ali je gol-razlika bila slabija (+35).

Bajern trenutno ima 11 bodova više od drugoplasirane Borusije Dortmund, a takva prednost na polovini prvenstva nikad nije ispuštena u istoriji Bundeslige.

