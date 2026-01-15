OVO JE NAJBOLJI BAJERN SVIH VREMENA! Brojke ne lažu - bavarska mašina je neumoljiva!
Fudbaleri Bajerna pobedili su Keln u gostima sa 3:1 u 17. kolu Bundeslige i tako na imoresivan način stavili tačku na polusezonu u domaćem šampionatu.
Izabranici Vensana Kompanija surovo dominantni, a brojke kažu da je ova polusezona najbolja ikada koju su Bavarci odigrali u Bundesligi.
Bajern je na 17 mečeva osvojio čak 47 bodova, što znači da je izgubio samo četiri boda (ima dva remija), uz impresivnu gol-razliku 66:17.
Rekordna polusezona do sada je bila ona iz sezone 2013/2014, kada je Bajern predvodio Pep Gvardiola.
Tada je takođe osvojeno 47 bodova, ali je gol-razlika bila slabija (+35).
Bajern trenutno ima 11 bodova više od drugoplasirane Borusije Dortmund, a takva prednost na polovini prvenstva nikad nije ispuštena u istoriji Bundeslige.