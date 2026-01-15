Slušaj vest

Verona je povela u 13. minutu golom Gifta Orbana, da bi Bolonja u nastavku prvog poluvremena postigla tri pogotka.

Prvo je izjednačenje gostima doneo Rikardo Orsolini u 21. minutu, osam minuta kasnije gol za vođstvo Bolonje postiže Jens Odgor, dok je na 3:1 povećao Santijago Kastro u 44. minutu.

Domaći tim je u drugom poluvremenu smanjio rezultat posle autogola Rema Frojlera u 72. minutu.

Bolonja je prekinula seriju od sedam uzastopnih mečeva bez pobede u Seriji A i sada na osmom mestu ima 30 bodova.

Verona se nalazi na poslednjem, 20. mestu, sa 13 bodova.

U narednom kolu Bolonja dočekuje Fjorentinu, a Verona gostuje Kremonezeu.

(Beta)

