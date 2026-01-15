Slušaj vest

Fudbaleri Augsburga i Union Berlina trenutno vode veliku borbu, a sam finiš prvog poluvremena doneo je trenutak za TV špice.

Domaći tim je u ovaj duel ušao pod ozbiljnim pritiskom, s obzirom na to da je Augsburg uoči utakmice imao svega dva boda više od timova u zoni ispadanja. Prvo poluvreme proteklo je u tvrdoj i izjednačenoj igri, bez mnogo prostora i pravih prilika.

Bundesliga 2025/26 Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia, Harry Langer / AFP / Profimedia

Ipak, u šestom minutu sudijske nadoknade viđena je prava majstorija. Francuski fudbaler je u 51. minutu prvog dela igre raspalio sa gotovo 30 metara i poslao loptu pod prečku, postigavši pogodak koji već sada pretenduje da bude jedan od najlepših, ako ne i najlepši gol aktuelne sezone u Bundesligi.

Pogledajte:

Ne propustiteFudbalOVO JE NAJBOLJI BAJERN SVIH VREMENA! Brojke ne lažu - bavarska mašina je neumoljiva!
profimedia-1065159010.jpg
FudbalDŽENAN PEJČINOVIĆ PRESUDIO GOSTIMA: Volfsburg u završnici pobedio Sankt Pauli u Bundesligi
Volfsburg
FudbalJOVAN MILOŠEVIĆ SE OPEKAO NA STARTU! Neće pamtiti po dobrom debi u Bremenu!
Jovan Milošević
FudbalBUNDESLIGA! Kiša golova, Štuttgart pobedio Ajntraht!
profimedia-1059275828 (1).jpg

Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot