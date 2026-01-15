Svaka čast...
AU, KAKVA GOLČINA! BUNDESLIGA OVAKVU MAJSTORIJU DUGO NIJE VIDELA! Dobili smo gol sezone, pogledajte majstoriju o kojoj bruji cela Nemačka!
Fudbaleri Augsburga i Union Berlina trenutno vode veliku borbu, a sam finiš prvog poluvremena doneo je trenutak za TV špice.
Domaći tim je u ovaj duel ušao pod ozbiljnim pritiskom, s obzirom na to da je Augsburg uoči utakmice imao svega dva boda više od timova u zoni ispadanja. Prvo poluvreme proteklo je u tvrdoj i izjednačenoj igri, bez mnogo prostora i pravih prilika.
Ipak, u šestom minutu sudijske nadoknade viđena je prava majstorija. Francuski fudbaler je u 51. minutu prvog dela igre raspalio sa gotovo 30 metara i poslao loptu pod prečku, postigavši pogodak koji već sada pretenduje da bude jedan od najlepših, ako ne i najlepši gol aktuelne sezone u Bundesligi.
