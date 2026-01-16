Slušaj vest

Čuveni srpski napadač, Milan Đurđević, starijim navijačima Partizana ostao je urezan u sećanju, a njegova životna priča je neverovatna.

Popularni srpski "Kempes" imao je izuzetno buran život i karijeru.

Jedni su ga obožavali, drugi ga nisu voleli, ali niko nije bio ravnodušan na njegovu pojavu.

1/5 Vidi galeriju Legendarni as Partizana i ljubimac Grobara Foto: Screenshot

Đurđević je rođen 1967. godine na Novom Beogradu, a fudbalsku karijeru zabočeo je u OFK Beogradu. Nakon sjajne sezone 1988/89., u kojoj je postigao 19 golova, prešao je u redove Partizana.

Zbog duge kose dobio je nadimak Kempes, po čuvenom Argentincu Mariju Kempesu. Navijači Partizana dobro pamte njegove golove protiv Seltika i Groningena. Đurđević je bio najzaslužniji za plasman crno-belih među najboljih osam ekipa u Kupu pobednika kupova. Naredne sezone se propisno ispromašivao protiv Intera u Kupu UEFA, ali iskupio se golovima proti Hajduka na Poljudu.

Đurđević je postigao dva gola protiv ljutog rivala te 1990. i samo dva minuta, pošto je drugi put zatresao mrežu, usledili su čuveni neredi na stadionu u Splitu. Torcida je uletela na teren i prekinula utakmicu. Igrači i članovi stručnog štaba Partizana jedva su uspeli da sačuvaju živu glavu. Najvatrenije pristalice Hajduka jurišale su ka gostima iz Beograda, koji su bili meta pobesnelih huligana.

U leto 1991 godine, dres crno-belog kluba iz Beograda, zamenio je onim iz Soluna, potpisavši za PAOK. U Grčkoj je odigrao dve vrlo dobre sezone, postigavši 17 golova na 45 zvaničnih mečeva, uz gol u velikom derbiju protiv Olimpijakosa.

Nakon toga prelazi u Panahaiki i njegova karijera polako kreće silaznom putanjom. Kasnije je imao epizodne uloge u Majorci, Leku, Perpinjanu...

Pucnjava u "Nani"

Đurđević je početkom devedesetih ranjen u jednoj pucnjavi ispred ozloglašenog beogradskog noćnog kluba "Nana". Tada ga je navodno upucao Mirko Tomić Bosanac, poznati žestoki momak iz Zemuna. Razlog je bio prilično banalan.

Pričalo se da je dugokosi centarfor "muvao" jednu devojku u lokalu i to se nije dopalo Bosancu. Kada je izašo napolje i seo na motor, poznati kriminalac ga je ranio u butinu.

Bosanac je ubijen u obračunu kriminalnih klanova 2000. godine.

Reketiranje

Na stranice crne hronike Đurđević je ponovo dospeo 2012. godine.

Uhapšen je u Solunu kao jedan od vođa kriminalne grupe koja se bavila iznudama, zelenašenjem i reketom. Policija je tada uhapsila 53 osobe, a procenjeno je da su ove kriminalne grupe od reketa i zelenašenja zaradile oko 44 miliona evra.

Vođa te kriminalne grupe je osuđen na 19 godina robije, a Đurđević je kažnjen sa dve i po godine. Posle toga je potpuno nestao iz javnosti, nema ga ni u medijima, niti se pojavljuje na sportskim događajima.

Kurir sport/Retro Partizan