ROMA DOVELA POJAČANJE IZ PREMIJER LIGE: Fudbaler Aston Vile stigao na pozajmicu!
Holandski fudbaler Doniel Malen prešao je iz Aston Vile u Romu na pozajmicu do kraja sezone, potvrdila su oba kluba.
Kako je saopštila Roma, u dogovor dva kluba je ubačena klauzula o otkupu ugovora 26-godišnjeg Holanđanina na kraju sezone.
Pre Aston Vile, Malen je igrao i za Borusiju iz Dortmunda i PSV. Standardni je reprezentativac Holandije, a dao je 13 golova na 49 utakmica.
