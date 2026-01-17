Slušaj vest

Holandski fudbaler Doniel Malen prešao je iz Aston Vile u Romu na pozajmicu do kraja sezone, potvrdila su oba kluba.

Kako je saopštila Roma, u dogovor dva kluba je ubačena klauzula o otkupu ugovora 26-godišnjeg Holanđanina na kraju sezone.

Pre Aston Vile, Malen je igrao i za Borusiju iz Dortmunda i PSV. Standardni je reprezentativac Holandije, a dao je 13 golova na 49 utakmica.

Ne propustiteFudbalZBOG DEVOJKE ČUVENOG BEOGRADSKOG MAFIJAŠA DOBIO METAK! Legenda Partizana ima priču za film: Završio u zatvoru zbog reketiranja - pa nestao!
116364753-765801237501558-6948986957931721155-n.jpg
FudbalČUDESNA PRIČA! U dresovima Jugoslavije, koja nikad nije otišla na EP 1992, igrali klubovi u Irskoj: Ovo su neverovatni detalji...
SFRJ
FudbalDA LI JIRGEN KLOP STIŽE U REAL IZ MADRIDA?! Pojavile su se nove informacije: Jedan detalj je presudan!
FudbalAU, KAKVA GOLČINA! BUNDESLIGA OVAKVU MAJSTORIJU DUGO NIJE VIDELA! Dobili smo gol sezone, pogledajte majstoriju o kojoj bruji cela Nemačka!
Screenshot 2026-01-15 215556.jpg

Notingem Forest Mančester siti sporan gol Izvor: TV Arena sport/Screenshot