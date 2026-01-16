Slušaj vest

Neverovatna vest dolazi iz Holandije!

Bivši fudbaler Spartaka iz SuboticeNajdžel Roberta uhapšen je zbog dilovanja droge!

Najdžel Roberta na promociji u FK Spartak Subotica 2025. Foto: www.fkspartak.com

Prodavao beli prah taksisti

Mediji u Holandiji i Belgiji objavili su vest da je belgijska policija izdala saopštenje povodom hapšenja bivšeg fudbalera sa inicijalima N.R. koji ima 27 godina.

Ubrzo je otkriveno da se radi o Najdželu Roberti, te da je uhapšen na ulici zbog prodaje droge u Antverpenu, tačnije delu grada koji se zove Derne. Prema navodima brojnih medija bivši fudbaler Spartaka, Fejenorda i Kambura prodao je kokain jednom taksisti.

Prilikom hapšenja, policija je kod njega pronašla 23 grama ove droge i 150 evra u kešu. Potom su pretresli njegovu kuću i tamo pronašli još 5.000 evra.

Imao 23 grama "belog" kod sebe

Zanimljivo, Najdžel Roberta nije u zatvoru, jer je za njega ubrzo plaćena kaucija i trenutno se nalazi na slobodi, gde će sačekati suđenje. On se u nedelju pojavio pred istražnim sudijom u Antverpenu, koji je odlučio da ga pusti na slobodu.

Prema pisanju lista "Gazet van Antverpen", čiji je novinar razgovarao sa portparolom policije Kimom Bastijansom, Najdžel Roberta je uhapšen nakon što je ušao u automobil i navodno prodao kokain vozaču.

- Nalazi su pokazali da je vozač kupio kokain od čoveka koji je ušao u auto. Imao je 23 grama kokaina i 150 evra u džepu - izjavio je portparol policije.

Letos odlukom šokirao ljude iz Subotice

Holandski i belgijski mediji uhapšenog opisuju kao bivšeg omladinskog reprezentativca Holandije koji je igrao u domaćim klubovima, ali i inostranstvu. Pominju da je bio od leta bez kluba N.R. je bio bez kluba od prošlog leta.

Najdžel Roberta je prošle zime stigao u Spartak iz Subotice iz ekipe AEL Limasol, kao slobodan igrač. Ovaj 185 centimetara snažni napadač je za šest meseci ostavio solidan utisak u Superligi, postigao je četiri gola na 13 utakmica. Imao je ugovor sa Subotičanima, ali kada su počele pripreme kluba, Roberta je obavestio rukovodstvo da završava karijeru.

U Spartaku su mislili da ih Holanđanin zavlači, ali je on stvarno batalio fudbal, jer je izgleda pronašao novi posao. Najdžel Roberta karijeru je počeo u omladinskoj školi Fejenorda, da bi posle toga igrao za Kambur, bugarski Levski, američki Di Si junajted, Kalbu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, kiparski AEL Limasol, dok mu je poslednji klub bio srpski Spartak iz Subotice.