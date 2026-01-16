Van Nistelroj (49) će se priključiti "lalama" već u martu, pred prijateljske utakmice protiv Norveške i Ekvadora u sklopu priprema za predstojeće Svetsko prvenstvo.
POJAČANJE PRED MUNDIJAL! Legendarni Holanđanin postao asistent Kumanu u reprezentaciji!
Holandski stručnjak Rud van Nistelroj postao je pomoćni trener selektoru Ronaldu Kumanu u reprezentaciji i biće član stručnog štaba u narednom periodu, saopštio je danas Fudbalski savez Holandije.
Van Nistelroj (49) će se priključiti "lalama" već u martu, pred prijateljske utakmice protiv Norveške i Ekvadora u sklopu priprema za predstojeće Svetsko prvenstvo.
Nekadašnji golgeter "lala", strelac 35 golova na 70 utakmica, ima iza sebe i iskustvo u samostalnom radu. Bio je trener PSV Ajndhovena, Lestera i privremeni menadžer Junajteda nakon otkaza Erika Ten Haga.
