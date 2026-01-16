Slušaj vest

Aleksandar Ščekić na kraju prošle sezone napustio je Partizan, ali čini se da duh kluba iz Humske nikada nije izašao iz stasitog Beranca.

Nosio je Aleksandar Ščekić crno-beli dres Partizana u dva mandata, ukupno pet ipo sezona, pre nego što je letos zadužio opremu Sutjeske iz Nikšića.

Aleksandar Ščekić na derbiju između Crvene zvezde i Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Izjava po kojoj će ga pamtiti

Bez obzira što sa Sutjeskom sigurno korača ka tituli u Crnoj Gori, Aleksandar Ščekić (34) razmišlja o Partizanu. Klubu za koji je odigrao oko 200 utakmica u svim takmičenjima i dao 11 golova. Bio je strelac pogotka protiv ruskog Sočija u kvalifikacijama za Ligu konferencije 2021, što je jedan od njegovih najlepših trenutaka u karijeri, ujedno i 400. gol Partizana u Evropi.

Na pitanje, šta bi odgovorio, kada bi ga neko upitao - šta je Partizan, dao je više nego zanimljiv odgovor.

- Ne znam šta se svi pale na Zvezdu. Zvezda je samo jedna mala tačka u svemiru, a Partizan je crn i beskrajan kao svemir - rekao je Aleksandar Ščekić za portal Hotsport.

1/8 Vidi galeriju Aleksandar Ščekić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Blagojević je morao da ostane

Dotakao se 193 centimetra visoki zadnji vezni i aktuelne situacije u FK Partizan.

- Sviđa mi se potez nove uprave da se podmladi ekipa i da se guraju mlađi igrači. Treba vremena da ostvare sve što su zamislili, ali mislim da su napravili veliku grešku sklanjanjem Srđana Blagojevića - rekao je Aleksandar Ščekić, a onda poentirao:

- Čovek je stvorio deset igrača za koje su počeli da se interesuju ozbiljni klubovi. Trebalo je da ga zadrže najmanje još nekoliko godina. To je čovek od kojeg sam za kratko vreme mnogo naučio.

Aleksandar Ščekić i Nemanja Nikolić posle utakmice između Partizana i IMT Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Uzeo jedan trofej sa Partizanom

Aleksandar Ščekić fudbalsku karijeru počeo je u rodnom gradu u Beranama, a posle toga igrao je za Lovćen, Jedinstvo iz Bijelog polja, Bokelj, turski Genčlerbirligi, srpski Partizan, poljsko Zaglebje, Diba Al Fudžaira iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i izraelski Hapoel Haifu.

Za fudbalsku reprezentaciju Crne Gore Aleksandar Ščekić upisao je 40 utakmica, a debitovao je 2016. godine kod Ljubiše Tumbakovića. Sa klubom iz Humske osvojio je Kup Srbije u sezoni 2018/2019.

Kurir sport/Hotsport