SRBIJA IZVISILA ZA MUNDIJAL, ALI IPAK IMA MESTO MEĐU ELITOM! Orlovi čekaju protivnike za grupnu fazu, evo kada će saznati protivnike!
Orlovi su zahvaljujući lošoj igri i lošim rezultatima u kvalifikacijama ostali bez plasmana na Svetsko prvenstvo koje će se na leto 2026. godine igrati u Meksiku, SAD i Kanadi, ali zbog učinjenog pre pomenutih kvalifikacija ipak imeju mesto među fudbalskom elitom.
Srbija je, podsetimo, pobedom u dvomeču protiv Austrije u martu 2025. godine ostala u A Ligi nacija i obezbedila mečeve protiv najjačih evropskih selekcija.
Žreb za Ligu nacija biće održan 12. februara u Briselu.
Srbija će svoje protivnike čekati iz trećeg šešira.
Žreb za A Ligu nacija, svi šeširi:
- Portugal, Španija, Francuska i Nemačka.
- Italija, Holandija, Hrvatska i Danska.
- Srbija, Engleska, Belgija i Norveška.
- Vels, Češka, Grčka i Turska.
Grupna faza će se igrati od septembra do novembra 2026. godine. Najbolje dve ekipe iz svake grupe će proći dalje, a nokaut faza će početi u martu 2027. godine. Finalni turnir je zakazan za jun.
