Slušaj vest

Orlovi su zahvaljujući lošoj igri i lošim rezultatima u kvalifikacijama ostali bez plasmana na Svetsko prvenstvo koje će se na leto 2026. godine igrati u Meksiku, SAD i Kanadi, ali zbog učinjenog pre pomenutih kvalifikacija ipak imeju mesto među fudbalskom elitom.

Srbija je, podsetimo, pobedom u dvomeču protiv Austrije u martu 2025. godine ostala u A Ligi nacija i obezbedila mečeve protiv najjačih evropskih selekcija.

Srbija - Austrija, Liga nacija, revanš Foto: @starsport

Žreb za Ligu nacija biće održan 12. februara u Briselu.

Srbija će svoje protivnike čekati iz trećeg šešira.

Žreb za A Ligu nacija, svi šeširi:

  1. Portugal, Španija, Francuska i Nemačka.
  2. Italija, Holandija, Hrvatska i Danska.
  3. Srbija, Engleska, Belgija i Norveška.
  4. Vels, Češka, Grčka i Turska.

Grupna faza će se igrati od septembra do novembra 2026. godine. Najbolje dve ekipe iz svake grupe će proći dalje, a nokaut faza će početi u martu 2027. godine. Finalni turnir je zakazan za jun.

Ne propustiteFudbal"MAMA JE BILA ČISTAČICA, TATA NALAZIO NOVAC ISPOD SEDIŠTA!" Potresna ispovest proslavljenog fudbalera: Patili smo, hteo sam da nas izvučem iz nemaštine...
profimedia0745245139.jpg
FudbalPOJAČANJE PRED MUNDIJAL! Legendarni Holanđanin postao asistent Kumanu u reprezentaciji!
van-nistelroj.jpg
FudbalIGRAO FUDBAL U SRBIJI, A SAD UHAPŠEN ZBOG PRODAJE DROGE: Policija ga uhvatila kako diluje kokain na ulici!
FudbalZBOG DEVOJKE ČUVENOG BEOGRADSKOG MAFIJAŠA DOBIO METAK! Legenda Partizana ima priču za film: Završio u zatvoru zbog reketiranja - pa nestao!
116364753-765801237501558-6948986957931721155-n.jpg

Bonus video:

Veljko Paunović na Marakani Izvor: Kurir sport