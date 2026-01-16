Slušaj vest

Pionirska selekcija FK Čukarički dobila je značajno pojačanje pred nastavak sezone. Redovima belo-crnih priključili su se Andrija Laketa i Pavle Laketa, talentovana braća koja u klub dolaze iz Crvene zvezde.

Andrija Laketa (2011) igra na pozicijama štopera i levog beka, a u prethodnom klubu nosio je kapitensku traku, što svedoči o njegovoj odgovornosti i liderskim kvalitetima. Reč je o igraču koji se odlikuje sigurnošću u defanzivi, dobrim pozicioniranjem i odgovornim pristupom, ali i sposobnošću da se uključi u izgradnju napada iz poslednje linije.

Pavle Laketa (2011) nastupa na pozicijama ofanzivnog veznog i krilnog napadača, odlikuje se dobrim pregledom igre i kontrolom lopte, a njegov stil igre donosi dodatnu energiju i ofanzivnu raznovrsnost pionirskoj selekciji Čukaričkog.

Dolazak braće Laketa predstavlja još jedan korak u planskom radu omladinske škole FK Čukarički, koja kontinuirano ulaže u razvoj mladih i perspektivnih igrača. Obojica igrača će se odmah priključiti radu pionirske selekcije i imati priliku da se kroz svakodnevne treninge i takmičenja dalje razvijaju u skladu sa klupskom filozofijom i sistemom rada.

Foto: Fk Čukarički

“Dolaskom braće Laketa dobili smo mnogo. Reč je o izuzetno perspektivnim i talentovanim dečacima. Andrija nastupa na pozicijama štopera i levog beka, a njegovim dolaskom dobili smo ono što smo tražili, mir i stabilnost u zadnjoj liniji. Siguran sam da će biti veoma važan šraf u našoj igri. Za razliku od brata, Pavle igra na pozicijama prednjeg veznog i krilnog napadača. Njegove karakteristike, pre svega kreativnost, nepredvidivost i razumevanje igre u oba pravca, doneće nam dodatnu snagu i kvalitet u fazi progresije i u završnoj trećini terena. Na kraju, želeo bih da se zahvalim direktoru Omladinske škole i skauting službi na odlično odrađenom poslu” , kazao je Darko Knežević, trener u mlađim kategorijama Čukaričkog”.

BONUS VIDEO: