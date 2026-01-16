Slušaj vest

Slovenačko Celje će igrati protiv kosovske Drite, a makedonska Škendija protiv turskog Samsunspora.

Ostali parovi šesnaestine finala Lige konferencija su: KUPS - Leh, Noa - AZ Alkmar, Jagjelonija - Fjorentina i Sigma - Lozana.

Prve utakmice biće odigrane 19. februara, a revanš mečevi su na programu sedam dana kasnije.

(Beta)

Ne propustiteFudbalTALENTI STIGLI NA BANOVO BRDO: Braća Laketa pojačala pionire Čukaričkog!
Braća Andrija i Pavle Laketa
Fudbal"MAMA JE BILA ČISTAČICA, TATA NALAZIO NOVAC ISPOD SEDIŠTA!" Potresna ispovest proslavljenog fudbalera: Patili smo, hteo sam da nas izvučem iz nemaštine...
profimedia0745245139.jpg
FudbalPOJAČANJE PRED MUNDIJAL! Legendarni Holanđanin postao asistent Kumanu u reprezentaciji!
van-nistelroj.jpg
FudbalIGRAO FUDBAL U SRBIJI, A SAD UHAPŠEN ZBOG PRODAJE DROGE: Policija ga uhvatila kako diluje kokain na ulici!

Fudbaleri sve više umiru od srčane slabosti! Doktor otkriva: Pregledi su retko rađeni Izvor: Kurir televizija