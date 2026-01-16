Fudbaleri Zrinjskog iz Mostara igraće protiv Kristal Palasa u šesnaestini finala Lige konferencija, dok Rijeku očekuje duel sa Omonijom, odlučeno je žrebom u Nionu.
ODRŽAN ŽREB U NIONU: Zrinjski protiv Kristal Palasa, a Rijeka protiv Omonije u šesnaestini finala LK
Slovenačko Celje će igrati protiv kosovske Drite, a makedonska Škendija protiv turskog Samsunspora.
Ostali parovi šesnaestine finala Lige konferencija su: KUPS - Leh, Noa - AZ Alkmar, Jagjelonija - Fjorentina i Sigma - Lozana.
Prve utakmice biće odigrane 19. februara, a revanš mečevi su na programu sedam dana kasnije.
