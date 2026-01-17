Slušaj vest

U pitanju je defanzivac Branimir Mlačić koji ima samo 18 godina i koji je bio meta velikih evropskih klubova u poslednjih nekoliko meseci.

Romano je javio da su pregovori u poodmakloj fazi i da bi uskoro ovaj fudbaler mogao da dogovori sve oko prelaska na Meacu.

Inače, čak 18 puta je nastupao za Hajduk ove sezone, ima dve asistencije.

Plan Kristijana Kivua i trenera u Interu jeste da Mlacić prvo zaradi poziv prvog tima preko U23 sastava koji se takmiči u Seriji C.

Mlačić će, prema Romanu, biti plaćen oko 5.000.000 evra.

Kurir sport/sportske.net

