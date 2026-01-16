REAL NAŠAO POJAČANJE OD 50 MILIONA EVRA: Kraljevski klub krenuo po jednog od najboljih igrača Bundeslige
Iz Reala su potvrdili da neće biti dolazaka ove zime, međutim, polako se planira kada na leto bude otvoreno transfer tržište.
Kako piše Skaj, na radaru Reala se nalazi Kristijan Kofane, ofanzivac Bajer Leverkuzena. Kamerunac je letos stigao u Bajer i vrlo brzo privukao pažnju većih klubova.
Odigrao je i sasvim dobro na Kupu afričkih nacija, gde je njegova reprezentacija poražena u četvrtfinalu od Maroka.
Kofane je prethodno bio u Albaseteu, i Real je hteo da ga dovede odatle, i ponudio mu je da prvo igra u rezervnom timu, pa bi ga vremenom priključili u prvi tim.
Kamerunski napadač je to odbio i odlučio je da je Bajer idealan sledeći korak u njegovoj karijeri. Do sada je postigao pet golova i upisao isto toliko asistencija u svim takmičenjima, a Madriđani bi minimalno trebali na leto da izdvoje 50.000.000 evra za njegov potpis.