Očekuje se da će 25-godišnji engleski reprezentativac ovog meseca preći u Siti, nakon što su pregovori ubrzani u poslednja 24 sata, i da će potpisati višegodišnji ugovor, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Siti je početkom godine počeo pregovore o dovođenju kapitena Palasa nakon što su se povredili defanzivci Joško Gvardiol i Ruben Dijaš.

Dogovor o ličnim uslovima nije formalno postignut, ali se ne očekuju problemi po tom pitanju.

Za Geija, čiji ugovor sa Kristal Palasom ističe na leto, bili su zainteresovani Liverpul, Bajern Minhen i Arsenal.

Trener Oliver Glasner želeo je da Gei ostane do kraja sezone, ali su uprave klubova u četvrtak uveče postigle dogovor o transferu, naveo je BBC.

(Beta)

