Fudbaleri Novog Pazara pobedili su  ekipu Karvine sa 2:1 u prijateljskoj utakmici u Antaliji.

Član elitne češke divizije poveo je golom Usmana Kondea u 52. minutu, a dva minuta kasnije izjednačio je Zoran Alilović.

Konačan rezultat postavio je Jovan Manev u 83. minutu.

Novopazarci će 20. januara u Antaliji odigrati kontrolni meč protiv sarajevskog Željezničara.

