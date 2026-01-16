Novopazarci će 20. januara u Antaliji odigrati kontrolni meč protiv sarajevskog Željezničara.
TURSKA
PAZARCI ZABELEŽILI I DRUGI TRIJUMF: Fudbaleri Novog Pazara pobedili Karvinu u Antaliji
Fudbaleri Novog Pazara pobedili su ekipu Karvine sa 2:1 u prijateljskoj utakmici u Antaliji.
Član elitne češke divizije poveo je golom Usmana Kondea u 52. minutu, a dva minuta kasnije izjednačio je Zoran Alilović.
Konačan rezultat postavio je Jovan Manev u 83. minutu.
